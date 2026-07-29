Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /ಕಾವೇರಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಭಾವನೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ಆಟ ಬೇಡ.. CM ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ಗೆ ಕರವೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!

ಕಾವೇರಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಭಾವನೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ಆಟ ಬೇಡ.. CM ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ಗೆ ಕರವೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!

ಸಮಿತಿಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. 4 ಟಿಂಎಂಸಿ ನೀರು ನಾವು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ನೀರಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡುವುದು.

Written ByBhimappa
Published: Jul 29, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 01:34 PM IST
ಕಾವೇರಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಭಾವನೆ, ಅದರ ಜೊತೆ ಆಟ ಬೇಡ.. CM ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ಗೆ ಕರವೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಡ ಅಂತ ಮಚ್ಚು ಬೀಸಿದ್ದ ಮಾವ.. ಬೈಕ್‌ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಜೀವ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಕಿರಾತಕರು!
Tumkur Kyathsandra police51 min ago
2
ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಹಗರಣ1 hr ago
3
Bengaluru Bike Mirror Theft1 hr ago
4
Cauvery water dispute1 hr ago
5
Karnataka1 hr ago