Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ‌ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್; ಏನು ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಇರಲ್ಲ.. ಶಾಲಾ- ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇದೆಯಾ?

ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ‌ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್; ಏನು ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಇರಲ್ಲ.. ಶಾಲಾ- ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇದೆಯಾ?

ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ, ಕೆಕೆಆರ್‌ಟಿಸಿ ಬಸ್‌ಗಳು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡಲಿವೆ. ರೈಲ್ವೆ ಸೇವೆಗಳು, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ, ಓಲಾ, ಊಬರ್‌ ಜನರಿಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಸಿಗಲಿವೆ.

Written ByBhimappa
Published: Aug 13, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 06:50 AM IST
ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ‌ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್; ಏನು ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಇರಲ್ಲ.. ಶಾಲಾ- ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇದೆಯಾ?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ‌ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್; ಏನು ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಇರಲ್ಲ.. ಶಾಲಾ- ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇದೆಯಾ?
2
3
4
5