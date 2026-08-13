/ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ‌ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್; ಏನು ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಇರಲ್ಲ.. ಶಾಲಾ- ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇದೆಯಾ?

Karnataka bandh today for Cauvery water: ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದೇ ಯಾವುದೇ ಜಲಾಶಯಗಳು ಈವರೆಗೂ ಭರ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲೂ ನೀರಿದ್ದರೂ ಭರ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ನೀರು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಘೋಷಣೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇಂದು ಏನಿರುತ್ತದೆ, ಏನಿರಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕನ್ನಡ ಸೇನೆ, ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಸೇರಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂಘಗಳು ಮಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ, ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೇವಲ ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಬಂದ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳು (ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ, ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ) ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೆಲಸಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದವರು ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯದಂತೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಕೂಡ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ, ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡಲಿವೆ. ರೈಲ್ವೆ ಸೇವೆಗಳು, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ, ಓಲಾ, ಊಬರ್ ಜನರಿಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಸಿಗಲಿವೆ. ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಕೂಡ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳು, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು, ಮಾಲ್ಗಳು, ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಓಪನ್ ಇರುತ್ತವೆ. ಜನರಿಗೆ ನಿತ್ಯದ ಸರಕುಗಳಾದ ಅಂಗಡಿ ದಿನಸಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಬೇಕರಿ, ಜೂಸ್ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಬಂದ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕನ್ನಡ ಸೇನೆ, ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಸೇರಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂಘಗಳು. ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲ ಯಾರು ಯಾರು ಕಡೆಯಿಂದ ಇದೇ ಎಂದರೆ, ಖಾಶಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಒಕ್ಕೂಟ, ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘಗಳು, ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ರುಪ್ಸಾ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇವತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಬಣ, ಕರವೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಬಣ, ಆಟೋ, ಕ್ಯಾಬ್ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ವಾಟಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಾಟಳ್ ನಾಗರಾಜ ಅವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಎಂದು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದವರೇ ಅವರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರೇ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಗೋವಿಂದ್ ವಿರುದ್ಧ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಾಟಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು, ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ 53 ಬಂದ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕೈಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಯಾರ ಜೊತೆಯೂ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ.