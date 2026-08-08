/ಕೈ ವಿರುದ್ಧ ಕಮಲ-ತೆನೆ ಪಡೆಯಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ..! ಮೆಗಾ ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್ ರಿಲೀಸ್

ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಹೈ-ಡ್ರಾಮಾ ಶುರುವಾಗಿದೆ! ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಲು 'ಕಮಲ' (ಬಿಜೆಪಿ) ಮತ್ತು 'ತೆನೆ' (ಜೆಡಿಎಸ್) ಪಡೆಗಳು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಂತೆ ಒಂದಾಗಿ ಮಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮನ್ವಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, 'ಆಕ್ಷನ್' ಮತ್ತು 'ಡ್ರಾಮಾ' ತುಂಬಿದ ಜಂಟಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮೆಗಾ ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡದಿ ರೈತರ ಭೂಮಿ ವಶ ಯತ್ನ, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕ್ರಮ, ಬರ ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ನೈಸ್ ಹಗರಣಗಳೇ ಮುಖ್ಯ ಕಥಾವಸ್ತು. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸದನದ ಒಳಗೂ ಹಾಗೂ ಬೀದಿಯಲ್ಲೂ ಬರ್ಜರಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಪಕ್ಕಾ ಮಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹೆಣೆದಿವೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 9 ಮತ್ತು 10ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿರುವ ಈ ಬಿಗ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಯುವ ನಾಯಕ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ 'ಮಾಸ್ ಹೀರೊ' ಆಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬೈರಮಂಗಲದಿಂದ ಕೆಂಗೇರಿಯವರೆಗೆ 2 ದಿನಗಳ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶೋಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಶುಭಕೋರಿ, ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಧಮಾಕಾ ಓಪನಿಂಗ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ದಿನ ಬೈರಮಂಗಲದಿಂದ ಬಿಡದಿಯವರೆಗೆ ನಡಿಗೆ ಸಾಗಿದರೆ, ಎರಡನೇ ದಿನ ಬಿಡದಿಯಿಂದ ಕೆಂಗೇರಿಯ ಜೆ.ಕೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ರೋಚಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ.
ಸಭೆಯ ನಂತರ ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ 'ಮಾಸ್ ಡೈಲಾಗ್' ಹೊಡೆದ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಆರ್. ಅಶೋಕ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. "ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದಲೂ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಂಧೆಯಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದೆ" ಎಂದು ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಗುಡುಗಿದರೆ, "ಮೂರು ವರ್ಷ ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಯ ಕಿತ್ತಾಟದಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆದು, ಈಗ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ದಿವಾಳಿತನ" ಎಂದು ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೆ ಕಟುವಾಗಿ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದರು.
ಮುಂದಿನ 2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಸಚಿವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹೈ-ಪ್ರೊಫೈಲ್ 'ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ' ರಚನೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಲು ದೋಸ್ತಿಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮಾಸ್ 'ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್' ಆಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 19 ಅಥವಾ 20ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಜಂಟಿ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಈ 'ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೇನರ್' ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.