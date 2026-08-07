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Karnataka Cabinet: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಕಸರತ್ತು; ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲೆ ನಾಯಕರ ಕಣ್ಣು!

ಕೆಲವೆಡೆ ಕೈ ನಾಯಕರೂ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿದ್ದರೂ, ಬೆಂಬಲಿಗರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಖಾತೆ ನೀಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಇದೀಗ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 07, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 11:01 AM IST
Karnataka Cabinet: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಕಸರತ್ತು; ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲೆ ನಾಯಕರ ಕಣ್ಣು!

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Prajwal B

Prajwal B

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