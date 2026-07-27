/ಕರ್ನಾಟಕ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ: 18 ಜನರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ! ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕೂ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್!!

ಬೆಂಗಳೂರು : ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಇದೀಗ ವೇಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಮುದ್ರೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಂತಿಮಗೊಂಡ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಂಸದರ ಸಭೆ
ದೆಹಲಿ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಜೊತೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಚರ್ಚೆ
ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಲೋಕಸಭೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ರಣದೀಪ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಕುರಿತು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಎಐಸಿಸಿ ನಾಯಕತ್ವ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯವಾರು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಜುಲೈ 29ಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ?
ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲವೂ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ನಡೆದರೆ ಜುಲೈ 29ರಂದು ಹೊಸ ಸಚಿವರು ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಚಿವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?
ಸಂಪುಟ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಯಕರು ಪ್ರಮುಖ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ:
1. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ
2. ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ
3. ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್
4. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ
5. ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ
6. ಎಸ್.ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್
7. ರಘುಮೂರ್ತಿ
8. ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ
9. ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ
10. ಅಜಯ ಸಿಂಗ್
11. ಅಪಾಜಿ ನಾಡಗೌಡ/ ಯಶವಂಶ ರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್
12. ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ/ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ
13 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾನೆ / ಸಂತೋಷ ಲಾಡ್
14. ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ / ತನ್ನೀರ್ ಸೇವ್ / ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್
15. ತರೀಕೆರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ / ಆರತಿ ಕೃಷ್ಣ
16. ಆನೇಕಲ್ ಶಿವಣ್ಣ/ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ/ಎಚ್.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ
17. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ತುಕಾರಾಂ /ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ
18. ಗುಬ್ಬಿ ವಾಸು / ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ / ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ
ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು
ಜೂನ್ 3ರಂದು ನಡೆದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ 13 ಮಂದಿ ಸಚಿವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ಸಿಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ದೆಹಲಿ ಸಭೆಯತ್ತ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಹಲವು ಶಾಸಕರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ಹಾಗೂ ನಾಳೆಯ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಭೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: