Karnataka CM Salary per month: ಕರ್ನಾಟಕದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು? ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು? ಅವರಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ…
Karnataka CM Salary per month: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣ ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾಗಿದೆ. ಗರಿಗೆದರಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಸೆಳೆದಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟದಾಟ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಂದು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲಿರುವ ವಿಚಾರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಪಟ್ಟದರಸ ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರವೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿರುವ ಕನಕಪುರ ಬಂಡೆ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಚದುರಂಗದಾಟದ ಮಧ್ಯೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು? ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಆದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ? ಎಂಬ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ...
ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು?
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಚುನಾಯಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯ ನಡುವಿನ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 163-164 ನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. 163 ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ನೇತೃತ್ವದ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ?
ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 164 ನೇ ವಿಧಿಯು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನೇಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇತರ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವಿ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಒಟ್ಟು ಬಲದ 15% ಅನ್ನು ಮೀರಬಾರದು ಎಂದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲು ಏನು ಅರ್ಹತೆ ಇರಬೇಕು?
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀ ಯಾರಾದರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದ್ದು, 25 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗಬಹುದು. ಸಿಎಂ ಆಗಲು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಎರಡೂ ಸದನಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಂಎಲ್ಎ ಅಥವಾ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರು ನೇಮಕಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಬೇಕು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ:
ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇತರ ಸಚಿವರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸಚಿವರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸದಿರಬಹುದು. ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಮತದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳವು ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಂಬಳ :
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸದ್ಯ ತಿಂಗಳಿಗೆ 75 ಸಾವಿರ ರೂ. ವೇತನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 2022ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಎಂ ವೇತನ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಇತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಮಂಡಲದವರ ಸಂಬಳಗಳು, ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನಗಳು ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮಕ್ಕೆ 2022ರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು, ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸಂಬಳದ ಜೊತೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಿಎಂ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ 1.2 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಮನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಭತ್ಯೆ 30,000 ರೂ., ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ 2,500 ರೂ., ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಹಾರ, ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ, ಇತರೆ ಭತ್ಯೆಗಳು ಎಂದು 4.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಡ್ ಮೈಲೇಜ್ ಭತ್ಯೆ ಎಂದು ಕಿಮೀಗೆ 30 ರೂ. ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 1,500 ಲೀಟರ್ ಇಂಧನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣ, ರೋಡ್ ಮೈಲೇಜ್ ಭತ್ಯೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಭತ್ಯೆ ಸೇರಿ 6,75,000 ರೂ. ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು 1500 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂದರೆ 1,50,000 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಎಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಅಧಿಕೃತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು:
ವಾಹನ ಸೌಲಭ್ಯ: ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಚಾಲಕರ ಸೌಲಭ್ಯ.
ಭದ್ರತೆ: ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ Z+ (ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್) ಶ್ರೇಣಿಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ.
ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯ: ಉಚಿತ ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಸೌಲಭ್ಯ (ವಿಮಾನಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ).
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯ.
ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ: ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಜೀವಿತಾವಧಿಯವರೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.