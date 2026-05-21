Karnataka E-Swathu online application link : ಇ-ಸ್ವತ್ತು 2.0 ಜಾರಿ ಬಳಿಕ 11A, 11B ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆ ಪಡೆಯುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ, Direct Link ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇ-ಸ್ವತ್ತು 2.0 ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಇನ್ನು 11A ಹಾಗೂ 11B ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಶುಲ್ಕವೆಷ್ಟು? ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈಗ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತ, ವಾರಗಟ್ಟಲೇ ಕಾಯುವ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಈಗ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯು ‘ಇ-ಸ್ವತ್ತು 2.0’ (e-Swathu 2.0) ಎಂಬ ನೂತನ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಾದ ನಮೂನೆ 11ಎ (Form 11A) ಮತ್ತು ನಮೂನೆ 11ಬಿ (Form 11B) ಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕವೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಇ-ಸ್ವತ್ತು ತಂತ್ರಾಂಶದ (e-Swathu Online Application) ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ಪಾರದರ್ಶಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು https://eswathu.karnataka.gov.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಇ-ಸ್ವತ್ತು 2.0?
ಇ-ಸ್ವತ್ತು 2.0 ಎಂದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿವೇಶನ, ಕೃಷಿಯೇತರ ಭೂಮಿ, ಮನೆ ಮುಂತಾದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇದು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಮೂನೆ 11A ಮತ್ತು 11B ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಮೂನೆ 11A ಮತ್ತು 11B ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆದಾಡ ಬೇಕಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಇದೀಗ e-Swathu 2.0 ತಂತ್ರಾಂಶದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ https://eswathu.karnataka.gov.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ನಮೂನೆ 11A ಮತ್ತು 11B ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ನಮೂನೆ 11A ಮತ್ತು 11B ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು:
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಾಪೂಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ (Bapuji Seva Kendra)
ಗ್ರಾಮ ಒನ್ (Grama One)
ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ (Bengaluru One)
ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್ (Karnataka One)
ಶುಲ್ಕದ ವಿವರಗಳು (Service Charges):
ಗ್ರಾಮ ಒನ್ / ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ: ₹45/-
ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ: ಪ್ರತಿ ಪುಟಕ್ಕೆ ₹5/-
ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಇ-ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮೊದಲಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ https://eswathu.karnataka.gov.inಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ Citizen Login ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ‘Citizen’ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು 10 ಅಂಕಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ. ಭದ್ರತಾ ಕೋಡ್ Captcha ನಮೂದಿಸಿ, ‘Send OTP’ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
OTP ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 6 ಅಂಕಿಗಳ OTP ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ Login ಆಗಿ.
ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಲಾಗಿನ್ ಆದ ನಂತರ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ New Application ಅಥವಾ Form 11A / 11B ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲೆ, ತಾಲೂಕು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ ನಿಖರವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಬೇಕು.
ಈ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ‘ಇ-ಖಾತೆ’ಯನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಪಾವತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ವಿವರಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ “Submit” ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು Application Reference Number ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಇ-ಸ್ವತ್ತು 2.0 ಮೂಲಕ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜನರ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ತರ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ.