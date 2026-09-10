ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಟನಲ್ ರೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಬಳಿ ಟನಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಬಳಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯಾನವನದ ವ್ಯಾಪಕ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಆಸಕ್ತರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನ ಹಸಿರು ಸಿರಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಜಾಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಬದಲಿಗೆ ಟನಲ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರ್ಯಾಯ ಜಾಗವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ (ಟನಲ್ ರೋಡ್) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ, ನಗರದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ಧ್ವನಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಜಿಬಿಎ ಹೊಸ ಜಾಗವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದ ಹಾಗೂ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನಂತಹ ಹಸಿರು ತಾಣಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.