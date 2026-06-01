ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಲು, ಮಳೆ, ಚಳಿ ಎನ್ನದೇ ದಿನನಿತ್ಯ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ ಪಡುತ್ತಾ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು “ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ” ಮೂಲಕ ಹಲವು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ಹ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮದುವೆ, ಹೆರಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ನೆರವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ
ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಮರಗೆಲಸ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಲಸ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನಿರ್ಮಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು
ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ: 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹3,000 ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂಗವಿಕಲ ಪಿಂಚಣಿ: ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅಸಮರ್ಥರಾದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹2,000 ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ₹2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯಧನ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಮರಣಾನಂತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ನೆರವು
ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ: ನೋಂದಾಯಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರ ಪತಿ ಅಥವಾ ಪತ್ನಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹1,500 ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ ಧನ: ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಿಧನವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ₹4,000 ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ನೆರವಿಗಾಗಿ ₹71,000 ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನೋಂದಾಯಿಸದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ನೆರವು: ಕೆಲಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟರೂ ಅವರ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ₹50,000 ವರೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಹಾಯಧನ: ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತರಗತಿ ಹಾಗೂ ಕೋರ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹2,000 ರಿಂದ ₹30,000 ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆರಿಗೆ ನೆರವು: ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮೊದಲ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ಜನನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಲಾ ₹50,000 ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿವಾಹ ಸಹಾಯಧನ: ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸ್ವಂತ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ವಿವಾಹಕ್ಕಾಗಿ ₹50,000 ವರೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉಪಕರಣ ಖರೀದಿ ನೆರವು: ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ₹20,000 ವರೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು:
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು:
ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು.
ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು.
60 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಂಡಳಿಯ ನೋಂದಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಬೇಕು.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕನಿಷ್ಠ 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಹೊಸ ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
“Register” ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
“Register as New Construction Worker” ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು OTP ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಲಾಗಿನ್ ಆದ ಬಳಿಕ ನೋಂದಣಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.
ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನವೀಕರಣ: ಕಾರ್ಡ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನವೀಕರಣ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ “Renewal” ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು.
ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು 90 ದಿನಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಸವಲತ್ತು ಅವಧಿ
ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಗ್ರೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಅವಧಿಯ ನಂತರವೂ ನವೀಕರಣ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರದ್ದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್
ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಾವಚಿತ್ರ
ವಯಸ್ಸಿನ ದೃಢೀಕರಣ ದಾಖಲೆ
90 ದಿನಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
ಮರಣ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ವಾರಸುದಾರರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ವಿಳಾಸ: ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560029
ದೂರವಾಣಿ: 080-29753078
ಈ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಹ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.