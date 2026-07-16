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ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೋ, ಬರಲ್ಲವೋ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಹಿತಿ, ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ!

ಮಳೆ ರೈತರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಬೀಜ ಕೂಡ ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

Written ByBhimappa
Published: Jul 16, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:59 AM IST
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೋ, ಬರಲ್ಲವೋ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಹಿತಿ, ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೋ, ಬರಲ್ಲವೋ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಹಿತಿ, ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ!
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