/ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ದರ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ: KMF ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ, ಬೆಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದರ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ (KMF) ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಬೆಣ್ಣೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು KMF ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈವರೆಗೆ 700 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ 1 ಕೆಜಿ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪದ ಬೆಲೆ ಈಗ 715 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, 1 ಕೆಜಿ ನಂದಿನಿ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಬೆಲೆ 610 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 660 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ದರಗಳು ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
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ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳ ವಿವರ
ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ (1 ಕೆಜಿ): ₹700 ರಷ್ಟಿದ್ದ ದರ ಈಗ ₹715 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ನಂದಿನಿ ಬೆಣ್ಣೆ (1 ಕೆಜಿ): ₹610 ರಷ್ಟಿದ್ದ ದರ ಈಗ ₹660 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ನಿತ್ಯಬಳಕೆಯ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೃಹಿಣಿಯರ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದ್ದು, ಗೃಹಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ತಯಾರಕರು ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಲಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂಡಿಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.