Pahani Update Karnataka: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಹಣಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ. RTC ತಿದ್ದುಪಡಿ, ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಅರ್ಜಿ ವಿಧಾನ ಕುರಿತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮಹತ್ವದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮಹತ್ವದ ಸೂಚನೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಪಹಣಿ (RTC) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪಹಣಿ (RTC) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಪಾರದರ್ಶಕಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಭೌತಿಕವಾಗಿ (Physical) ಅರ್ಜಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಕಂದಾಯ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಭೂಮಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೋಶ ಮೇ 21, 2026 ರಂದು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಪಹಣಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭೌತಿಕ ಕಡತಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರು, ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮುಂತಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ‘RRT Correction’ ಹಾಗೂ ‘RTC Management’ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಳಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ತಲಾ 2MB ವರೆಗಿನ ಬಹು-ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು (Multiple documents) ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಹಣಿ (RTC) ಕಾಲಂಗಳು ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳ ವಿವರ
ಕಾಲಂ-1: ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ (Surnoc) - RTC Management Software
ಕಾಲಂ-2: ಹಿಸ್ಸಾ (Hissa) - RTC Management Software
ಕಾಲಂ-3: ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಖರಾಬು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (Extent & Karab Extent) - RRT Correction Module
ಕಾಲಂ-4: ಭೂ ಕಂದಾಯ, ಜೋಡಿ, ಉಪಕರ, ನೀರಿನ ತೆರಿಗೆ-RRT Correction Module
ಕಾಲಂ-5: ಮಣ್ಣಿನ ವಿಧ (Soil Type)-RRT Correction Module
ಕಾಲಂ-6: ಪಟ್ಟಾ (Patta)-RRT Correction Module
ಕಾಲಂ-7: ಮರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (Tree Count)-RTC Management Software
ಕಾಲಂ-8: ನೀರಾವರಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (Ketuvaaru)-ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ (No provision)
ಕಾಲಂ-9: ಮಾಲೀಕರ ವಿವರ (ಹೆಸರು, ತಂದೆಯ ಹೆಸರು, ಖಾತಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ಯಾದಿ)-RRT Correction Module
ಕಾಲಂ-10: ಸ್ವಾಧೀನದ ವಿಧ (Acquisition Type)-RRT Correction Module
ಕಾಲಂ-11: ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು (ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೇ, ಸರ್ಕಾರಿ ನಿರ್ಬಂಧ) -RRT Correction Module
ಕಾಲಂ-12: ಸಾಗುವಳಿ ವಿವರ (Cultivation)-RTC Management Software
ಕಾಲಂ-13: ಬೆಳೆ ವಿವರಗಳು (CROP details) -ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ (Crop Survey Only)
ಹೊಸ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಪಹಣಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ (DC) ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಂದಾಯ ಆಯುಕ್ತಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ‘RTC Management Software’ ನಲ್ಲಿ ಆ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾಲೀಕರಿಲ್ಲದ ಪಹಣಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಸಹ RTC Management Software ಮೂಲಕವೇ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಹಣಿ ರದ್ದತಿ ಮತ್ತು ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು RTC Management Software ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.