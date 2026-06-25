Khalil Ahmed, who stole 42 Splendor bikes: ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಂಗಮಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಖತರ್ನಾಕ್ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯಿಂದ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ಇವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಯು ಸಂಬಳ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜನನಿಬಿಡದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವರ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿಯೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಎನ್ನುವುದು ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಖತರ್ನಾಕ್ ಕಳ್ಳ ವಿಜಯಪುರ ಮೂಲದ ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ನನ್ನ ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯೂ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಸಂಬಳ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದನು. ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯೂ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಆರೋಪಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು.
ಆರೋಪಿ ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ನಿಂದ ಒಟ್ಟು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 42 ದ್ವೀಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಗದೇ ಚಳ್ಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸಿದ್ದನು. ವಿಜಯಪುರ, ಕೋಲಾರ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ, ಜನನಿಬೀಡ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮುಂದೆಯು ಆರೋಪಿ ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಕೇವಲ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಎನ್ನುವುದು ಯಾಕೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ.
ಆರೋಪಿಯು ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಕಲಿ ಕೀಗಳ ಗುಚ್ಚವನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ಬೈಕ್ಗಳ ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಒಟ್ಟು 42 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಪುರ ಇನ್ಸಪೇಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.