KPCC President BK Hariprasad: ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ (Self Defense) ಗಾಗಿ ನಾವೂ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಬಂದಿದ್ದೆ ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದೆ. ನಾವು ಸಹಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಮೊಟ್ಟೆ, ಲಾಂಗು, ಮಚ್ಚು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವರು ಮೊಟ್ಟೆಯೇ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಬಿಜೆಪಿ ಕಡೆಯವರು ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಆಗ ನಮ್ಮವರು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿಯೇ ರೌಡಿಗಳ ಮೋರ್ಚಾ ಇರೋದು. ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಆಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಏನು ಅಂತ ಮೊದಲು ತನಿಖೆ ಆಗಲಿ. ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಆಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದರಾ ಎಂದು ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಆಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲವಾ?, ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಇದ್ದ ಹಾಗೇ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೆಲ್ಪ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ, ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಅವನೇಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ?. ಅಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವರದ್ದು ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು?, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ ಯಾರು? ಪೊಲೀಸರು ಬಿಜೆಪಿಗರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರು ಏಕೆ ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ ಎಸೆದರು?, ಇದು ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಿ.ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಆಯಿತು. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೇ ಆಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡೋಣ, ಈಗ ಮೊಟ್ಟೆ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮೊಟ್ಟೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಮಚಲಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋ ಜನ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿಯವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಧಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಲೋಪ ದೋಷಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ, ಕಿವಿ ಹಿಂಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ. ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ನಾಗಪುರ ವಿವಿಯಿಂದ ಬಂದವರಂತೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ರಕ್ತ ಬರುವಂತೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆ, ಬಂಧನ ಖಂಡಿಸಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಧರಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ.