/KPSC ಅಕ್ರಮ ನೇಮಕಾತಿ ತನಿಖೆ ಚುರುಕು.. 40 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ, ವಜ್ರದ ಹಾರ, ನಗದು ವಶ

KPSC illegal recruitment investigation: ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಎಸ್ಐಟಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಐಡಿ ನಡೆಸಿರುವ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಕನ್ನಾಳೆಯ ಅಕ್ರಮ ಸಂಪತ್ತು ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
SITಯಿಂದ KPSC ಅಕ್ರಮ ನೇಮಕಾತಿ ತನಿಖೆ ಚುರುಕು
ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಐಡಿ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು 40 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 29 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬಸವರಾಜ್ ಕನ್ನಾಳೆ ಐವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಕೋಟಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 92 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿಐಡಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೀಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ 69.20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಕನ್ನಾಳೆ ಹಾಗೂ ಆತನ ಪತ್ನಿಗೆ ಸೇರಿದ 71.18 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಾಳೆಯ 5.76 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಕೂಡ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಬಳಿ ಇದ್ದ 22 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರದ ಹಾರವನ್ನೂ ಸಿಐಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪವಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ 60 ರಿಂದ 70 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಮೂರು ವಿಲ್ಲಾಗಳಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪವೂ ಇದೆ. ಐವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದಲೂ ಹಣ ಸಂದಾಯವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮಗಳ ತನಿಖೆಗೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಭೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಸ್ಐಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಹಸ್ತಾಂತರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು-ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕರಣದ ಕಡತ ಎಸ್ಐಟಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಲಿದೆ.
ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿಯ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ 384 ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಕ್ರಮ, 50 ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಎಸ್ಐಟಿ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆ ಆಧರಿಸಿ ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲಿದ್ದು, ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಿಕಗಳು ಲಾಕ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಷ್ಟೋ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಓದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸುಂದರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಹರು ಅಲ್ಲದೇ ಇರುವವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೇ ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಏನು?. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಲಂಚವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಓದಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಕ್ಕರೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲದ ವಾತವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತದೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವನು ಅಕ್ರಮ ದಾರಿಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಒಂದೇ ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲ್ಲ.