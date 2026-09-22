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KPSC ಅಕ್ರಮ ನೇಮಕಾತಿ ತನಿಖೆ ಚುರುಕು.. 40 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ, ವಜ್ರದ ಹಾರ, ನಗದು ವಶ

ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ 60 ರಿಂದ 70 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಮೂರು ವಿಲ್ಲಾಗಳಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ 

Written ByBhimappa
Published: Sep 22, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 06:47 PM IST
KPSC ಅಕ್ರಮ ನೇಮಕಾತಿ ತನಿಖೆ ಚುರುಕು.. 40 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ, ವಜ್ರದ ಹಾರ, ನಗದು ವಶ

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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