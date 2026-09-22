/KPSC ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣ: 40 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ, ₹1.52 ಕೋಟಿ ಹಣದ ಜಾಡು ಪತ್ತೆ; 60–80 ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಲೀಕ್‌?

KPSC Recruitment Scam: ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ (KPSC) ನಡೆಸಿದ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮಗಳ ಆರೋಪದ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಪರಾಧ ತನಿಖಾ ದಳ (CID) ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ಹುದ್ದೆ ಪಡೆಯಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ 40 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 29 ಮಂದಿಯ ಹೆಸರು FIRನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
₹1.52 ಕೋಟಿ ಹಣದ ಜಾಡು
CID ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಣದ ವಹಿವಾಟಿನ ಜಾಡು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು ₹92 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ತಿಲಕವಾಡಿಯ ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಖಾತೆ ಹಾಗೂ ಕೊಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿನ ಬಾಲು ರೆಡ್ಡಿ ಹೆಸರಿನ ಖಾತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ₹1 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಹಣ ನೀಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ನಗದು ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತ ಹಣದ ಜಾಲವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಸುಮಾರು ₹1.52 ಕೋಟಿ ಹಣದ ಜಾಡು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
40 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ
ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ 400 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ CID ಹಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದೆ. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಬಸವರಾಜ್ ಕನ್ನಾಳೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾನೆಂಬ ಆರೋಪ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಪವನ್ ಹಾಗೂ ಮಾರುತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತನಿಖಾ ವಿವರಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು KPSCಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸಂವಹನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ CID ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. WhatsApp ಸಂದೇಶಗಳು, ಕರೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
60–80 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸೋರಿಕೆ?
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಆರೋಪ. ತನಿಖಾ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ 60ರಿಂದ 80 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ದೊರೆತಿದ್ದವು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮುದ್ರಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಪಡೆದ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. CID ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಮುದ್ರಣಗೊಂಡ ಮುದ್ರಣಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಿಲ್ಲಾಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತೇ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ?
ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ CID ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ತನಿಖಾ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ Orchid Nirvana ಪ್ರದೇಶದ ಮೂರು ವಿಲ್ಲಾಗಳನ್ನ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕರೆತಂದು ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಮೂರು ಕಾರುಗಳನ್ನ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ತನಿಖೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಲ್ಲಾಗಳು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂಚಾರ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನದ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನ CID ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
IAS ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೇಲೂ ತನಿಖೆ
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ KPSCಯ ಮಾಜಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕರಾಗಿದ್ದ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಂಗ್ವಾರ್ ಅವರ ಮೇಲೂ ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅವರು 2024ರಿಂದ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ KPSCಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ CID ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಗಂಗ್ವಾರ್ ಅವರನ್ನ ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಂದು CID ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಪ್ರಕರಣದ ಹಣಕಾಸು ಅಂಶಗಳ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವೂ ಅವರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ನಿವಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದು, ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಗ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕನ್ನಾಳೆ ನಡುವೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುನ್ನ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ನಡೆದಿರುವುದನ್ನ IPDR ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಹಣದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ CID ಬೀಗ
ಆರೋಪಿತ ಹಣದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿರುವ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೂ CID ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹69.2 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕನ್ನಾಳೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು ₹71.18 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಡೆಬಿಟ್ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಾಳೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ₹5.76 ಲಕ್ಷ ನಗದನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ವಿವರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ಹಣದ ಮೂಲ, ಯಾರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಯಿತು, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಆರೋಪ
ಹಣದ ಜಾಡಿನ ತನಿಖೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಯ ಅಂಶವೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. CID ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಹಣದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ CID ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹52 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳ ಖರೀದಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಂದಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, CCTV ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ
KPSC ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 400 ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದವು. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ CIDಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ KPSC ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ, ಹಣದ ವಹಿವಾಟು, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ KPSC ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಐವರು ಸದಸ್ಯರ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (SIT) ರಚಿಸಿ, 100 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. CID ಹಾಗೂ ಇತರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಳಿ ಇರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ SIT ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಇಂತಹ ಆರೋಪಗಳು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸದ್ಯ CID ಮತ್ತು ED ತನಿಖೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಪಗಳು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ.