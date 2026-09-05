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KPSC ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣ : ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಲೀಕ್.. ಸ್ಪೋಟಕ ಸತ್ಯಗಳು ಬಯಲು

ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಲೀಕಾಗಿವೆ.‌ ಹಣ ಪಡೆದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ದಲ್ಲಾಳಿ ಜೊತೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಲಾಕ್ ಆಗುವಂತಾಗಿದೆ. ಹಗರಣದ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದಿರುವ ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಸ್ಪೋಟಕ ವಿಚಾರಗಳು ಬಯಲಾಗ್ತಿವೆ. 

Written ByKrishna N K
Published: Sep 05, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 07:03 PM IST
KPSC ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣ : ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಲೀಕ್.. ಸ್ಪೋಟಕ ಸತ್ಯಗಳು ಬಯಲು

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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