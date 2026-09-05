/KPSC ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣ : ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಲೀಕ್.. ಸ್ಪೋಟಕ ಸತ್ಯಗಳು ಬಯಲು

ಬೆಂಗಳೂರು : KPSC ಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹುದ್ದೆ.. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅನ್ಯಾಯ... ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ, ಊಟ- ನಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಓದಿದ್ದ ಎಷ್ಟೋ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬದುಕಿಗೇ ಈ ಹಗರಣ ಬರೆ ಹಾಕಿದೆ.. ಹಗರಣದ ಸೂತ್ರಧಾರಿಗಳು ಸಿಐಡಿ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹಾಗೂ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ, ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಆರೋಪ ಹೊರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಬಸವರಾಜ್ನನ್ನ ಸಿಐಡಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ರು ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ತನಗೇನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರರೇ ಅಂತ ಬಸವರಾಜ್ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕನ್ನಾಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ.. ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸನದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪಶ್ನೆಗಳ ಸೋರಿಕೆ ಹಾಗೂ OMR ಶೀಟ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸದ್ಯ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ..
CID ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದಲೂ ಪೇಪರ್ ರೀ ಸೇಲ್ ಆಗಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು,ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೀಡ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ವಿಲ್ಲಾ ಕಂ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ED ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ CID ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ಆರೋಪಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕನ್ನಾಳೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು CID ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಹಜರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.. ಏನೇ ಹೇಳಿ.. ಈ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಹಗರಣವಂತೂ.. ಗೆದ್ದಲು ಹುತ್ತದ ಹಾಗೇ ಬೆಳೀತಾನೆ ಇದೆ.. ಹಗರಣದ ಹಿಂದಿರೋರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆ ಸಾಗ್ತಿದೆ..