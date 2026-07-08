/ಶ*ವ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸುಡಲು ಹೈ-ಪವರ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್, ಕಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ! ಪೊಲೀಸರನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಹಂತಕ ಜೋಡಿಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್

ಬೆಂಗಳೂರು : ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ ತ್ರಿಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ರೋಚಕ ತಿರುವುಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ. ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಂತಕ ಜೋಡಿಯಾದ ಶ್ವೇತಾ ಮತ್ತು ಕೆನತ್, ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ಮುಗಿಸಲು ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿಂದಲೇ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ತಂಗಿಯನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶಪಡಿಸಲು ಈ ಖತರ್ನಾಕ್ ಜೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ಲಾನ್ ಕೇಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಫ್ಲಾಪ್ ಪ್ಲಾನ್ ಯಾವುದು.. ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಹಂತಕರು ಹೇಳಿದ ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಏನು. ಹೇಳ್ತಿವಿ ನೋಡಿ.
ಹೌದು, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯನ್ನೇ ನಡುಗಿಸಿದ್ದ ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ ತ್ರಿವಳಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೆತ್ತ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ತಂಗಿಯನ್ನೇ ರಾಕ್ಷಸರಂತೆ ಕೊಂದಿದ್ದ ಶ್ವೇತಾ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಕೆನತ್, ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ ಪೊಲೀಸರ ಎದುರು ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದಲೇ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ಜೋಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಿತ್ತು. ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಖತರ್ನಾಕ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಮಗಳು ಶ್ವೇತಾ. ಈಕೆಯ ಐಡಿಯಾಗೆ ಪ್ರಿಯಕರ ಕೆನತ್ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇಡೀ ಸ್ಕೆಚ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ಸೀಗೇಹಳ್ಳಿಯ ಫ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿಯ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಶವಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಲು ಇಬ್ಬರೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಈ ಜೋಡಿಯ ಪ್ಲಾನ್ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆಂದರೆ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮೂರೂ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಸಂಶಯ ಬಾರದಂತೆ ಸಾಗಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಬೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಶವಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಆ ಬೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಸಾಗಿಸುವುದು ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರವಾದ ಆ ಬೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಟ್ರಾಲಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಖರೀದಿಸಿ ತಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಶವ ತುಂಬಿದ ಬೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಹಂತಕ ಜೋಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿತ್ತು.
ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗೆ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ತಂದ ಬಳಿಕ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೊದಲೇ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನೊಳಗೆ ಶವ ಸುಟ್ಟರೆ ವಿಪರೀತ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ್ದ ಹಂತಕರು, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಚೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹೈ-ಪವರ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪಕ್ಕಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಂತಕರಿಗೆ ವಿಧಿ ಬೇರೆಯದೇ ಆಟ ಆಡಿಸಿತ್ತು. ಶ್ವೇತಾಳ ತಂದೆ ಸೋಮಸುಂದರ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಓಡಿಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಹಂತಕರ ಇಡೀ ಪ್ಲಾನ್ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಸದ್ಯ ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಖತರ್ನಾಕ್ ಜೋಡಿ, ಜೈಲು ಕಂಬಿ ಎಣಿಸುತ್ತಿದೆ.