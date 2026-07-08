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ಶ*ವ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸುಡಲು ಹೈ-ಪವರ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್, ಕಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ! ಪೊಲೀಸರನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಹಂತಕ ಜೋಡಿಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್

ರಾಜಧಾನಿಯ ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ತಂಗಿಯ ತ್ರಿವಳಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಂತಕ ಜೋಡಿ ಶ್ವೇತಾ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಕೆನತ್ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 08, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:27 PM IST
ಶ*ವ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸುಡಲು ಹೈ-ಪವರ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್, ಕಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ! ಪೊಲೀಸರನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಹಂತಕ ಜೋಡಿಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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