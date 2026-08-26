/KRS, ಕಬಿನಿ, ಆಲಮಟ್ಟಿ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಡ್ಯಾಂಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೇಗಿದೆ.. ಜಲಾಶಯಗಳ ಒಳ ಹರಿವು?

KRS, Kabini, Almatti, Tungabhadra: ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಒಳಹರಿವು ಭಾರೀ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾವೇರಿ, ಕೃಷ್ಣಾ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ರೈತರಿಗೂ ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾದರೆ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಕಬ್ಬು, ಭತ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳು ಇಳುವರಿ ಅಧಿಕವಾಗಲಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಒಣ ಬೇಸಾಯದ ಬೆಳೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗಿವೆ. ಮುಂಗಾರು ಬಳಿಕ ಬಧ ಮಳೆ ಡ್ಯಾಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ತುಂಬು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿವೆ. ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಸಾಗರ (KRS), ಆಲಮಟ್ಟಿ, ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ, ಭದ್ರಾ ಮತ್ತು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಳ ಹರಿವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನದಿಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಬೇಡ. ಡ್ಯಾಂಗಳು ತುಂಬುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ರೈತರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಲಾಶಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೇಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಜಲಾಶಯ, ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ, ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ, ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ, ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಷಯವೇ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಜಲಾಶಯ
ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ- 124.80 ಅಡಿ
ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ- 108.63 ಅಡಿ
ಒಳಹರಿವು- 9,438 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
ಹೊರಹರಿವು- 4,478 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
ಸದ್ಯದ ಸಂಗ್ರಹ- 30.367 ಟಿಎಂಸಿ
ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ
ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ- 519.60 ಮೀಟರ್
ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ- 519.57 ಮೀಟರ್
ಒಳಹರಿವು- 28,746 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
ಹೊರಹರಿವು- 22,658 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ
ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ- 1819 ಅಡಿ
ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ- 1797.00 ಅಡಿ
ಒಳಹರಿವು- 10,451 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
ಲೈವ್ ಶೇಕಡಾವಾರು ಸಂಗ್ರಹ- 58.52%
ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆ- 0.20 ಅಡಿ
ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ?
ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ (ಪೂರ್ಣ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಟ್ಟ)- 186 ಅಡಿ 0 ಇಂಚು
ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 71.535 ಟಿಎಂಸಿ
ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ- 176 ಅಡಿ 4 ಇಂಚು
ಇಂದಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರಮಾಣ- 59.898 ಟಿಎಂಸಿ
ಒಳಹರಿವು- 5,739 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
ಹೊರಹರಿವು- 206 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ
ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ- 84.00 ಅಡಿ
ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ- 72.79 ಅಡಿ
ಒಳಹರಿವು- 9,487 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
ನದಿಗೆ ಹೊರಹರಿವು- 6,100 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
ಕಾಲುವೆಗೆ ಹೊರಹರಿವು- 1,660 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
ಒಟ್ಟು ಹೊರಹರಿವು- 7,760 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
ಇಂದಿನ ಸಂಗ್ರಹ- 13.09 ಟಿಎಂಸಿ (ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: 3.28 TMC)
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೇಗಿದೆ?
ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ- 105 ಟಿಎಂಸಿ
ಇಂದಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಟ್ಟ- 95 ಟಿಎಂಸಿ
ಒಳಹರಿವು- 10,632 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
ಹೊರಹರಿವು- 7,968 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಹರಿವು- 7,935 ಕ್ಯೂಸೆಕ್
ನದಿ ಹರಿವು- 33 ಕ್ಯೂಸೆಕ್