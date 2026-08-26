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KRS, ಕಬಿನಿ, ಆಲಮಟ್ಟಿ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಡ್ಯಾಂಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೇಗಿದೆ.. ಜಲಾಶಯಗಳ ಒಳ ಹರಿವು?

ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಳ ಹರಿವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನದಿಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಬೇಡ. ಡ್ಯಾಂಗಳು ತುಂಬುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ರೈತರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

Written ByBhimappa
Published: Aug 26, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 01:50 PM IST
KRS, ಕಬಿನಿ, ಆಲಮಟ್ಟಿ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಡ್ಯಾಂಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೇಗಿದೆ.. ಜಲಾಶಯಗಳ ಒಳ ಹರಿವು?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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