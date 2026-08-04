ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಸಸ್ಯೋದ್ಯಾನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೂವಿನ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 6ರಿಂದ 17ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ 220ನೇ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. 12 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೂವುಗಳ ಅಲಂಕಾರ, ಕಲಾತ್ಮಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲಿವೆ.
6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ
ಈ ಬಾರಿಯ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹೂಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ತರಲಾಗಿರುವ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು ಗಾಜಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಸಿಂಗಾರಿಸಲಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ಕಲಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಗಣೇಶನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ ಹೂವಿನ ಕಲಾಕೃತಿ
ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಗಣೇಶನ ಮಾದರಿಯ ವಿಶೇಷ ಹೂವಿನ ಕಲಾಕೃತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಹೂಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಲಾಕೃತಿ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೂಗಳ ಬಣ್ಣಗಳ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ಗಣೇಶನ ರೂಪವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದೇವಾಲಯದ ಮಾದರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ
ಗಣೇಶನ ಹೂವಿನ ಕಲಾಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಈ ಕಲಾಕೃತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಲಿದೆ. ಹೂಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವಾಲಯದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಲಿರುವ ಹೂವಿನ ಲೋಕ
ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗಾಜಿನ ಮನೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಲಿದೆ. ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣ, ಆಕಾರ ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪದ ಹೂಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಾಜಿನ ಮನೆಯ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರು ಹಲವು ಕಲಾತ್ಮಕ ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ಪ್ರದರ್ಶನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪಕ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಹೂಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಪ್ರದರ್ಶನ ವಿನ್ಯಾಸ, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಜನಸಂದಣಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರದರ್ಶನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿಗರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರು, ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರು, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ಹೊರನಾಡಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಹೂವಿನ ಹಬ್ಬವು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಳೆ ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
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