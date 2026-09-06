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ಕೆರೆ-ಗೋಮಾಳ ಕಬಳಿಸಲು ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌.. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿದು ಭೂಗಳ್ಳರ ಸ್ಕೆಚ್‌

ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತುಂಬಿಸಿ ಆಳವಾದ ಹಳ್ಳವನ್ನೇ ಮುಚ್ಚಿ, ಬಳಿಕ ಜಾಗವನ್ನ ಕಬಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

Written ByBhimappa
Published: Sep 06, 2026, 06:48 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 06:48 PM IST
ಕೆರೆ-ಗೋಮಾಳ ಕಬಳಿಸಲು ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌.. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿದು ಭೂಗಳ್ಳರ ಸ್ಕೆಚ್‌

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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