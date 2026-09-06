/ಕೆರೆ-ಗೋಮಾಳ ಕಬಳಿಸಲು ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌.. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿದು ಭೂಗಳ್ಳರ ಸ್ಕೆಚ್‌

Vaderahalli, Bannerghatta: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅಡಿ ಜಾಗಕ್ಕೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ, ಕೆರೆ ಜಾಗಗಳ ಮೇಲೂ ಭೂಗಳ್ಳರ ಕಣ್ಣು ಬೀಳುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲೇನು ಅಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ತಿರುವಿ ನೋಡಿದರೆ ಭೂಮಿ ಕಳ್ಳರು ಡಜನ್ ಗಟ್ಟಲೇ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಖದೀಯುವರರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಸಮೀಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಕೆರೆಯನ್ನೇ ಕಬಳಿಸಲು ಭೂಗಳ್ಳರು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿದು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನೇ ಮುಚ್ಚಲು ಯತ್ನಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ನಾಲ್ಕು ಲಾರಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರೋದೇನು?, ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದವರು ಯಾರು?.
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಸಮೀಪದ ವಡೇರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ ಹಾಗೂ ಕೆರೆ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಭೂಗಳ್ಳರ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 20ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಎಕರೆ 14 ಗುಂಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ ಜಾಗ ಇದೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 150 ಅಡಿ ಆಳದ ಹಳ್ಳ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಇದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಕ್ವಾರಿ, ಇದೀಗ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ರಾಶಿ! ಹಳ್ಳ ಮುಚ್ಚಿ ಜಾಗ ಕಬಳಿಕೆಗೆ ಯತ್ನ? ಲಾರಿ, ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೂರಾರು ಲೋಡ್ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನ ತಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸುರಿಯಲಾಗ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತುಂಬಿಸಿ ಆಳವಾದ ಹಳ್ಳವನ್ನೇ ಮುಚ್ಚಿ, ಬಳಿಕ ಜಾಗವನ್ನ ಕಬಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ ಜಾಗದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಕೆರೆ ಜಾಗಕ್ಕೂ ಒತ್ತುವರಿ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 4 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟೆ ಕೆರೆ ಜಾಗ ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಗೂ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತುಂಬಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಜಿಗಣಿ ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚೈತ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾರ ಆರ್ಐ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ವೇಳೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಲಾರಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು, ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ ಹಾಗೂ ಕೆರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ರಾಜೇಶ್ ಎಂಬ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಆದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಉಳಿಸಲು ಮುಂದಾದ ವೇಳೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಅವಾಜ್ ಹಾಕಿ, ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದ ಒತ್ತುವರಿ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹಿಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಕೈವಾಡ ಇದೆಯಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.
ಇನ್ನು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿಯಲು ಬಳಸಿದ್ದ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿದು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿತ್ತಾ?, ಕೆರೆ ಜಾಗವನ್ನೂ ಕಬಳಿಸಲು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತಾ?, ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಲಾಗ್ತಿತ್ತು?, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ, ಕೆರೆ ಜಾಗ, ಭೂಗಳ್ಳರ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದರೆ ಉಳಿಯೋದಾದರೂ ಹೇಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದೀಗ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.