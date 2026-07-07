/ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿನ ಭೂಮಿ ಕಬಳಿಕೆ.. ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅತ್ಯಾಪ್ತನ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ!

Allegations against Krishna Byre Gowda close aide: ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವತ್ತನ್ನೇ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರ ಅತ್ಯಾಪ್ತ ಚೇತನ್ ಎನ್ನುವರು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಎನ್.ಆರ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿವರದಾವ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇದೆ. ಎನ್.ಆರ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಸಚಿವರ ಅತ್ಯಾಪ್ತರ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಚ್ಚ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂತಾ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಭೂಕಬಳಿಕೆ ಆರೋಪವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಎನ್ ಆರ್ ರಮೇಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ಎನ್.ಆರ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು, ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಾಜಿ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಛೇರ್ಮನ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿವಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎನ್.ಆರ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
2015-2020ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ KM ಚೇತನ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನರಂಜನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾಗಿರುವ Chairman Clubಗೆ KM ಚೇತನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ Chairman Club ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯದ 32 ಗುಂಟೆ (34,848 ಚ. ಅಡಿ) ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸ್ವತ್ತನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಎನ್.ಆರ್ ರಮೇಶ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ವೆ ನಂ: 17/1 ರ 3.04 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸ್ವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸ್ವತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ: 17/1 ರ 3:04 ಎಕರೆ ಸ್ವತ್ತು ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 32 ಗುಂಟೆ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ Chairman Club ಅಧ್ಯಕ್ಷ K. M. ಚೇತನ್ ಮತ್ತು ಆತನ ತಂದೆ N. ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಬೆಂಬವಿದೆ ಎಂದು ಎನ್.ಆರ್ ರಮೇಶ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ತಮ್ಮದೆಂದು Chairman Clubನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು, 21/04/2025 ರಂದು ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತನ್ನು Wrong Notification ಎಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.
ಇದುವರೆಗೆ Chairman Club ನವರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸದರಿ ಸ್ವತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂಬ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಅಂದಿನ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ Chairman Club ನವರು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ 32 ಗುಂಟೆ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡರ ಯಾವುದೇ ಸಹಕಾರ ನೀಡದೆ ಭೂಕಬಳಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪದ ಕುರಿತು ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ?.