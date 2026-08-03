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  • /Bengaluru Crime: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವವರೇ ಎಚ್ಚರ! ಮಾಲಕಿಯ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೊ, ವಿಡಿಯೋ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಯುವಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Bengaluru Crime: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವವರೇ ಎಚ್ಚರ! ಮಾಲಕಿಯ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೊ, ವಿಡಿಯೋ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಯುವಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಪೂರ್ವಪರ ನೋಡದೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವ ಮಾಲೀಕರು ಓದಲೇ ಬೇಕಾದ ಸುದ್ದಿ ಇದು. ಅಮಾಯಕರಂತೆ ಬಂದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ, ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತನ್ನ ನೀಚ ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆತ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 03, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 12:02 PM IST
Bengaluru Crime: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವವರೇ ಎಚ್ಚರ! ಮಾಲಕಿಯ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೊ, ವಿಡಿಯೋ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಯುವಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

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Prajwal B

Prajwal B

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