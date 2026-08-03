/Bengaluru Crime: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವವರೇ ಎಚ್ಚರ! ಮಾಲಕಿಯ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೊ, ವಿಡಿಯೋ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಯುವಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Bengaluru: ಅದೆಷ್ಟೋ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೊಂದು ಪಿಜಿ ಅಥವಾ ರೂಮ್ ಹುಡುಕೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಹುತೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಒಂದಾದರೂ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಥಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾಲೀಕರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ..
ಪೂರ್ವಪರ ನೋಡದೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವ ಮಾಲೀಕರು ಓದಲೇ ಬೇಕಾದ ಸುದ್ದಿ ಇದು. ಅಮಾಯಕರಂತೆ ಬಂದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ, ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ತನ್ನ ನೀಚ ಬುದ್ಧಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆತ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಹಿಂದೆ-ಮುಂದೆ ನೋಡದೇ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂಬಂತೆ ಬೇಗೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಯುವಕನೊಬ್ಬ, ಮಾಲಕಿಯ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗಿ, ಈಗ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಮನೆ ಮಾಲಕಿಯ ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೊ, ವಿಡಿಯೋ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಯುವಕ!
ಹೌದು, ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದ್ದ. ಆದರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಲಕಿಯ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಯ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮಹಿಳೆಯೇ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದು, ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಯುವಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಬೇಗೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮನೆ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸವಿದ್ದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂಬ ಯುವಕ, ಮಾಲಕಿ ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವಳ ಖಾಸಗಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದನು. ಇನ್ನು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ, ಹಿಂದೆಯೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಫೋನ್ ಕಲರ್ನಿಂದ ಬಯಲಾಯ್ತು ರಹಸ್ಯ ಕೃತ್ಯ!
ಮನೆ ಮಾಲಕಿ ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ, ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವೇಳೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಫೋನ್ ಕಲರ್ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅತ್ತಿತ್ತಾ ನೋಡಿದಾಗ, ಮನೆ ಬಳಿ ಯಾರ ಸುಳಿವು ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರೆ ಮನೆ ಹಿಂಬದಿ ಯುವಕನ ಓಡಾಟ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಯುವಕನನ್ನು ಮಹಿಳೆ ಮನೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 112 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಯುವಕನ ಮೊಬೈಲ್ ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಯುವಕನ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ, ಫೋಟೋಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಯುವಕನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂಬ ಯುವಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.