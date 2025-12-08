English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ದಿವಂಗತ ಅಂಬರೀಶ್‌ರನ್ನು ನೆನೆದು ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್‌ ಭಾವುಕ.. ಇದು 34 ವರ್ಷಗಳ ಸವಿ ನೆನಪು..!

ರೆಬೆಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಅಂಬರೀಶ್‌ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದರೂ ಅವರು ಅಭಿನಯ, ಹಾಡು, ಮಾತುಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವೆ. ಪತಿನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್‌    

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 8, 2025, 01:56 PM IST
  • ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಶ್‌ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅರಳಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ
  • ಅಂಬರೀಶ್‌ ಹಾಗೂ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?
  • ಅಂಬರೀಶ್‌ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನೆನೆದ ಸುಮಲತಾ

ದಿವಂಗತ ಅಂಬರೀಶ್‌ರನ್ನು ನೆನೆದು ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್‌ ಭಾವುಕ.. ಇದು 34 ವರ್ಷಗಳ ಸವಿ ನೆನಪು..!

actor Ambareesh, Sumalatha wedding anniversary; ದಿವಂಗತ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಶ್‌ ಅವರು ಅಗಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏಳು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಅವರ ನಟಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ಅಂಬರೀಶ್‌ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇಂದು ಮದುವೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಶ್‌ ಅವರನ್ನು ನಟಿ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಅಂಬರೀಶ್‌ ಅವರು ಸುಮಲತಾ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1984ರಲ್ಲಿ ಅಹುತಿ ಎನ್ನುವ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಸುಮಲತಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಅಂಬರೀಶ್‌ ಅವರು ಫ್ರೆಂಡ್‌ಶಿಪ್‌ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 1987 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ 1991 ಡಿಸೆಂಬರ್ 8‌ ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು.

ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ 34 ವರ್ಷಗಳ ಸವಿನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್‌ ಅವರು ನೆನೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು ಎರಡು ಫೋಟೋಗಳ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಂಬರೀಶ್‌ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್‌ ಬರೆದಿರುವುದು ಹೀಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಗುಡ್‌ ಬೈ ಹೇಳಿ ಪ್ಲೈಟ್‌ ಏರಿದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ.. ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ?

ಇಂದು ನಮ್ಮ 34 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಹೃದಯವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನೆನಪುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ನೀವು ಈಗ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ನಗು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ 7 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನೆನಪುಗಳು ಈಗಲೂ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ. ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಮಯ, ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು  ನೀವು ನೀಡಿದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ನಿಮ್ಮ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮೇಲಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಸಮಾಧಾನವಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸುಂದರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ vs ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೊದಲ T20 ಮ್ಯಾಚ್‌.. ಯಾವ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್‌ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

