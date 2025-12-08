actor Ambareesh, Sumalatha wedding anniversary; ದಿವಂಗತ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು ಅಗಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏಳು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಅವರ ನಟಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇಂದು ಮದುವೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರನ್ನು ನಟಿ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು ಸುಮಲತಾ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1984ರಲ್ಲಿ ಅಹುತಿ ಎನ್ನುವ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಸುಮಲತಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 1987 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ 1991 ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ 34 ವರ್ಷಗಳ ಸವಿನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು ನೆನೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು ಎರಡು ಫೋಟೋಗಳ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಬರೆದಿರುವುದು ಹೀಗಿದೆ.
ಇಂದು ನಮ್ಮ 34 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಹೃದಯವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನೆನಪುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ನೀವು ಈಗ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ನಗು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ 7 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನೆನಪುಗಳು ಈಗಲೂ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ. ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಮಯ, ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ನೀವು ನೀಡಿದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ.
ನಿಮ್ಮ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮೇಲಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಸಮಾಧಾನವಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸುಂದರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
