ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಬಲಿ- ಚಿರತೆ ಬೇಟೆ : ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಉಪಟಳ ದಿನೇದಿನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು ರೈತರು ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಳಲು, ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರಲು ದಿಗಿಲುಗೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿದೆ. ಸಾಕುನಾಯಿಯನ್ನು ಚಿರತೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಘಟನೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬಪ್ಪ ಎಂಬವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಸಾಕುನಾಯಿಯನ್ನು ಗುರುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಇಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಕಳ್ಳ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದ ಚಿರತೆ ಹಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ.
ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಹಸು ಹಾಗೂ ಸಾಕುನಾಯಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಾಯಿಯನ್ನು ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದೆ. ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಮದ್ದೂರು ಅರಣ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ರೈತ ಸುಬ್ಬಪ್ಪ ಅವರ ಮಗ ಬಸವರಾಜು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಚಿರತೆ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು ನಾಯಿ ಚೀರಾಟದಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿತ್ತು. ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಚಿರತೆ ಸೆರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರಲು ಆತಂಕದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.