/CT ರವಿನ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಲಿ.. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ R ಅಶೋಕ್‌, ಚಾಲೆಂಜ್‌!

Opposition Leader R Ashok: ಮುಲ್ಲಾಗಳ ಎದೆ ಸೀಳಿದರೆ, ಮೂರು ಅಕ್ಷರ ಬರಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಭಾರೀ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಮುದಾಯವೊಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಲು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಇದೀಗ ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಲಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಜಗ್ಗಲ್ಲ, ಬಗ್ಗಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ನೋಟಿಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ವಾ?, ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಕಾಣಲಿಲ್ವಾ?, ಸಿ.ಟಿ ರವಿ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಸಿ.ಟಿ ರವಿ ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಲಿ ಸರ್ಕಾರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಬೆದರಿಕೆಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಜಗ್ಗಲ್ಲ, ಬಗ್ಗಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಲವು ಬಾರಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹತ್ತನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಸದು ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಇರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರಿಗೂ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಪರ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸಿಟಿ ರವಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮನ ಬೈದಿಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ತಿರುಚಿ ಬಂಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದರೇ ನಾನೇ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿನ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲು ತೆರಳಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ರವಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೂರು ನೀಡಿದವರು ಯಾರು, ದೂರಿನಲ್ಲಿನ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಬೇಕಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಎನ್ನುವ ಪದ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಮುಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಎಂದು ಅರ್ಥವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.