Lipstick may cause cancer in women due to carcinogenic ingredients: ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವತಿಯರು ಶೃಂಗಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಮುಖ ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲಿ ಎಂದು ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿರತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲ್ಲ. ಹೌದು.. ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಆರೋಗ್ಯವೂ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತುಟಿ ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣೋ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ ಅಂಶ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಸೋಜೆನಿಕ್ (Carcinogenic) ಅಂಶ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆಯೂ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವಂತೆ ಇದೆ. ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ಸೋಜನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದಿನ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು.
ತುಟಿಗಳಿಂದ ಬಾಯಿ ಮೂಲಕ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ದೇಹ ಸೇರುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಸೋಜೆನಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ಕೂಡ ಇರುವುದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ತುಟಿಗಳು ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣುವ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಿಂದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ ಅಂಶಗಳು ಇರುವುದು ವರದಿಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಕಾರ್ಸೋಜೆನಿಕ್ನಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ?
* Carcinogen ಎಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಪದಾರ್ಥ
* ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ
* ಅಪಾಯವು ಯಾವ chemical ಇದೆ, ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು, ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ exposure ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
* ಕೆಲವು cosmetic ingredients ಅಥವಾ contaminants ದೀರ್ಘಕಾಲದ exposure ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
* ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತುಟಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
* ತಿನ್ನುವಾಗ ಅಥವಾ ತುಟಿಯನ್ನು ನೆಕ್ಕುವಾಗ ಅದರ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು
* ಪ್ರತಿದಿನ ಹಲವು ಬಾರಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಸುವವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ exposure ಪಡೆಯಬಹುದು
* ಆದ್ದರಿಂದ ಅನುಮೋದಿತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ