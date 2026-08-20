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ಸದನದಲ್ಲಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಗದ್ದಲ, ರಾಜಧಾನಿ ಕೂಲ್‌ ಕೂಲ್‌

Kannada News LIVE  : ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ನಡೆಸಿದ ಧರಣಿ, ತೀವ್ರ ಗದ್ದಲ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ-ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ವಾಕ್‌ ಸಮರಯಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಯಿತು. ಇದರ ನಡುವೆ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ವರುಣಾಗಮನವಾಗಿದ್ದು ಸಿಟಿ ಕೂಲ್‌ ಕೂಲಾಗಿದೆ.. ಈ ಕ್ಷಣದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 20, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 07:00 PM IST
ಸದನದಲ್ಲಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಗದ್ದಲ, ರಾಜಧಾನಿ ಕೂಲ್‌ ಕೂಲ್‌
Image Credit: Kannada Breaking News
20 August 2026 06:47 PM (IST)

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ – ಚಾಲಕ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು!

ತೋಟದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್‌ಯೊಂದು ಧಗಧಗನೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂದೀಶ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಬೈಕ್, ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹುಳಿಯಾರಿನಿಂದ ತಂದಿದ್ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಬೈಕ್‌ನಿಂದ ದಿಢೀರ್ ಹೊಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಜಾಗರೂಕರಾದ ನಂದೀಶ್ ಬೈಕ್‌ನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಗದೆ, ನಂದೀಶ್ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದೆ.

20 August 2026 06:40 PM (IST)

ನಾಗೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ: ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕುರಿತು ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಭೆ

ಸಚಿವ ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಾಗೂ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಚರ್ಚೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 23 ರಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 18 ರಂದು ನಡೆದ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ವಲಯದಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ (ST) ಮೋರ್ಚಾ ಮುಖಂಡರ ತುರ್ತು ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೋರಾಟದ ಅಗತ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಪುನರಾರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಪುನರ್ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು 'ಎಸ್‌ಟಿ ಮೋರ್ಚಾ' ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ವೇದಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ, ಎಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೂಪುರೇಷೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದೆ. ಇಂದಿನ ಸಭೆಯ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
 

20 August 2026 06:25 PM (IST)

ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕೇರಳ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಸೇವೆ

 

ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕೇರಳ ನಡುವೆ 3 ಜೋಡಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಸೇವೆ ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಯಶವಂತಪುರ–ತಿರುವನಂತಪುರಂ, SMVT ಬೆಂಗಳೂರು–ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಯಾಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್–ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ತಲಾ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟ್ರಿಪ್ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುಲಭ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೈಲುಗಳು 20 ICF ಕೋಚ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಿವೆ.

20 August 2026 06:16 PM (IST)

ಅಪಘಾತದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ

 

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಶವಂತಪುರದ ತ್ರಿವೇಣಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಡುವೆ ಆಟೋಗೆ ಗಾಡಿ ತಗಲುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಳೆಯಿಂದ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ದರ್ಪ ತೋರಿಸಿದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
 

20 August 2026 05:51 PM (IST)

ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸಂಪುಟ ನಿರ್ಧಾರ

ಬರಗಾಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಕೋನರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಗಮನಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಚಿವ ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ, "ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
 

20 August 2026 05:26 PM (IST)

ವಿಧಾನಸೌಧದ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಬಳಿ ನಾಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಧರಣಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಗಲಾಟೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಕಲಾಪದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ನಾಳೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಬಳಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಅಡಚಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸದನದ ಕಲಾಪಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಪೋಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಆರೋಪ.

ಬರಪರಿಹಾರ ಹಂಚಿಕೆ, ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ರೈತರ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನರ ದಿನನಿತ್ಯದ ತೊಂದರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವ ಬದಲು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಾಪವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನಾಯಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪರವಾಗಿ ದ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ನಾಳೆ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
 

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About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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