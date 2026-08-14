/ಸದನದಲ್ಲಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ - ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಗದ್ದಲ, ಗುಟ್ಕ ಬ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಕ್ರೋಶ

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ (BMTC) ಮೃತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 171 ಮೃತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ₹17.88 ಕೋಟಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ವಿತರಿಸಿದೆ.ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ 12 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೇತನ ಖಾತೆ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೆರವು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಲಾ ₹1.50 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 17 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ₹2.40 ಕೋಟಿ ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರಿಗೆ ₹50 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಹಜ ಮರಣಕ್ಕೆ ₹12 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಇದರೊಂದಿಗೆ, 40 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ 14,732 ನೌಕರರಿಗೆ ಉಚಿತ ಹೃದಯ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು 5,447 ನೌಕರರಿಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 2023ರಿಂದ 420 ನೌಕರರ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಇದುವರೆಗೆ 156 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಬಾಲಕನೋರ್ವ ಬಿಸಿಯೂಟ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಅವಘಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಿ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೆರೆದ ಘಟನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಬಂಟ್ವಾಳ ನರಿಕೊಂಬು ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಐದನೇ ತರಗತಿ ಬಾಲಕ ಮನ್ವಿತ್ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೆರೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ.
ಶಾಲೆಯ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ತುರಿಮಣೆ ಬಳಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಕೈಬೆರಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಕಿರುಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಶಾಲಾ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕ ಮನ್ವಿತ್ ತಕ್ಷಣ ಧಾವಿಸಿ ತುರಿಮಣೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಭಾರೀ ಅನಾಹುತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮನ್ವಿತ್ನ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಹಾಗೂ ಧೈರ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅಪಾಯದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದ ಮನ್ವಿತ್ಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರೀತಿ "ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕದ್ದವ ಹೆಗಲು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಂತೆ" ಇದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂಬ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿರುವ ಅವರು, "ಪ್ರಶ್ನಿಸುವವರನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಯೇ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾಫಿಯಾವೇ?" ಎಂದು ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನೀಡಿದ ಧೈರ್ಯವಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಖರ್ಗೆ, "ನಿಮ್ಮ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಹೆದರಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಾವರ್ಕರ್ ರಕ್ತವಲ್ಲ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಕ್ತ" ಎಂದು ಸವಾಲು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತದಾರರು ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಆತಂಕ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡದೆ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ಎನ್ಯುಮುರೇಷನ್ ಫಾರಂ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಮತದಾರರನ್ನು ‘ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ’ (Shifted) ಎಂದು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸುತ್ತ ಅಲೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ, ಮತದಾರರ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಈ ತುರ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಗತ್ಯವೇನಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗುಟ್ಕಾ ನಿಷೇಧ ನಿರ್ಧಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಸಿಎಂ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಗದಾಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಶೇ. 76ರಷ್ಟು ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಲೆನಾಡು ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9.49 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗುಟ್ಕಾ ನಿಷೇಧದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರ ಬದುಕಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸೋಮವಾರ ಅಥವಾ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಿಷೇಧ ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇರಳದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿಯೊಂದನ್ನು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಣ್ಣುತಪ್ಪಿಸಿ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಸದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಚಾಲಕ ವಿನು ಎಂಬಾತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನೆರೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಸವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತಂದು ಸುರಿಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Kannada News LIVE Today : ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗುಟ್ಕಾ ನಿಷೇಧ ನಿರ್ಧಾರವು ತೀವ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆ ಹಾಗೂ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಿಎಂ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದೆ ಗುಟ್ಕಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ಹಿಂಬಾಗಿಲ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆದಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಶಂಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಗುಟ್ಕಾ ಜೊತೆಗೆ ಮದ್ಯ, ನಕಲಿ ಮದ್ಯ ಹಾಗೂ ಧೂಮಪಾನವನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಿ ಎಂಬ ಆಗ್ರಹ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರ ಬದುಕು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಎರಡನೇ ದಿನದ ಕಲಾಪ ಕೇವಲ ನೂತನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಯಾಯ್ತು.ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಹಾಗೂ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಗದ್ದಲಗಳು ಸೋಮವಾ ರಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಯಾದ್ವು.ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿಯ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಸಿಎಂ ಪತ್ರದ ವಿಚಾರ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸದ್ದುಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಾಯ್ತು.ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದ್ರು... ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News ವೆಬ್ ಪುಟ ನೋಡಿ..