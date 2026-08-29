Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /Kannada News LIVE : ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ರವಿಮಾಮ ಎಂಟ್ರಿ.. RSS ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಖರ್ಗೆ, ನಲಪಾಡ್‌ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್
Live Now

Kannada News LIVE : ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ರವಿಮಾಮ ಎಂಟ್ರಿ.. RSS ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಖರ್ಗೆ, ನಲಪಾಡ್‌ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್

Kannada News LIVE Updates : ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಇಂದು ಹಲವಾರು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರೂ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಹಗರಣ ಇನ್ನೂ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ RSS ವಿರುದ್ಧ ಅಹವೇಳನಕಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಾಕಿದ್ದ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿರುವ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್‌ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಲಪಾಡ್‌ಗೆ ಕೋರ್ಟ್‌ ಬಿಗ್‌ ರಿಲೀಫ್‌ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಹಿರಿಯ ನಟ ವಿ. ರವಿಚಂದ್ರನ್‌ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಅಪ್‌ಡೆಟ್ಸ್‌ಗಾಗಿ Zee Kannada News ನೋಡುತ್ತೀರಿ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 29, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 06:00 PM IST
Kannada News LIVE : ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ರವಿಮಾಮ ಎಂಟ್ರಿ.. RSS ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಖರ್ಗೆ, ನಲಪಾಡ್‌ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್
Image Credit: Kannada Breaking News
29 August 2026 05:59 PM (IST)

ತುಂಗಭದ್ರಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀರು ಬಳಕೆ!

ಕೊಪ್ಪಳ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀರು ಕದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲದ ವಿರುದ್ಧ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಜಂಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಸನಾಳದಿಂದ ಡಂಕನಕಲ್ ವರೆಗೆ ನಾಲೆಗೆ ರಂಧ್ರ ಕೊರೆದು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪೈಪ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ರಮ ನೀರೆತ್ತುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಕೊನೆ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗದೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ರೈತರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
 

29 August 2026 05:53 PM (IST)

ಹಾಸನ DC ವಿರುದ್ಧ H.D. ರೇವಣ್ಣ ಕಿಡಿ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸರಣಿ ರಜೆ, ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಆಕ್ರೋಶ

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ (DC) ಅವರ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಲಾಗಿ ರಜೆ ಹಾಗೂ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ವಿಷ ಸೇವಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಡಿಸಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ ಎಸಿ, ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಒ ಹಾಗೂ DC ಅವರ ಪಿಎ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹುದ್ದೆ ತೊರೆದಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಫಲ್ಯಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

29 August 2026 05:31 PM (IST)

ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಲಪಾಡ್ ಬಿಗ್‌ ರಿಲೀಫ್‌!

ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ (RSS) ವಿರುದ್ಧ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಲಪಾಡ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 42ನೇ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ತಲಾ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ವಿಧಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್‌ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್‌ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
 

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Kannada news
Zee News
B Nagendra
V Ravichandran
DK Shivakumar
R Ashok

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bike Theft: ಕದ್ದ ಬೈಕ್‌.. ಬಿಂದಾಸ್ ವ್ಹೀಲಿಂಗ್‌! ಕೊನೆಗೂ ಪೊಲೀಸರ ಬಲೆಗೆ ಕಳ್ಳರ ಗ್ಯಾಂಗ್
2
3
4
5