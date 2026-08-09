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ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ಶೆಡ್‌ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪ್ರದೋಶ್‌

Kannada News LIVE Today : ರಾಮನಗರದ ಬಿಡದಿಯ ಭೈರಮಂಗಲದಿಂದ ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ನಿಖಿಲ್‌ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್‌ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರ ನಡುವೆ ರಾಜಧಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ ಹಲವೆಡೆ ವರುಣಾಗಮನ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ.. ಇಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ ಪುಟ ನೋಡಿ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 09, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 07:08 PM IST
ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ಶೆಡ್‌ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪ್ರದೋಶ್‌
Image Credit: Kannada Breaking News
09 August 2026 06:54 PM (IST)

‘ಬುನಕರ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ’ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ 

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೈಮಗ್ಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೇಕಾರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಟಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನೇಕಾರರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಹಿಂಡಿ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಅಳಗೋಡಿ, ಶಿಗ್ಲಿಯ ಅಶೋಕ್ ಕೋರ್ಪಡೆ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ ಜಂಬುಸಾಬ್ ಹುನಗುಂದ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ನೇಕಾರರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನೇಕಾರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಲಿಂಗ ಜಿ. ಟಿರಕಿ, ರೈತರಿಗೆ ನೀಡುವ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೇಕಾರರಿಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ‘ಬುನಕರ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ’ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ರು.
 

09 August 2026 06:34 PM (IST)

ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ಶೆಡ್‌ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪ್ರದೋಶ್‌...

ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ಶೆಡ್‌ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪ್ರದೋಶ್‌

ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದೂಶ್ ಕೊಲೆ ನಡೆದ ದಿನದ ಭೀಕರ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ತಡೆದರೂ ಅವರು ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. 'ಬೇಡ ಹೊಡೆಯೋದು ಬಿಡಿ ಸರ್' ಅಂದರೂ ಯಾರೂ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಿಗರೇಟ್‌ನಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದರು. ನಾನೇ ಆತನಿಗೆ ಊಟ ಮತ್ತು ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಟ ದರ್ಶನ್ ಸಹ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದರು.
 

09 August 2026 06:25 PM (IST)

ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ಶೆಡ್‌ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪ್ರದೋಶ್‌...

ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ಶೆಡ್‌ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪ್ರದೋಶ್‌

ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದೂಶ್ ಕೊಲೆ ನಡೆದ ದಿನದ ಭೀಕರ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ತಡೆದರೂ ಅವರು ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. 'ಬೇಡ ಹೊಡೆಯೋದು ಬಿಡಿ ಸರ್' ಅಂದರೂ ಯಾರೂ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಿಗರೇಟ್‌ನಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದರು. ನಾನೇ ಆತನಿಗೆ ಊಟ ಮತ್ತು ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಟ ದರ್ಶನ್ ಸಹ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದರು.
 

09 August 2026 05:46 PM (IST)

ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಜಾಗಟೆ ಬಾರಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ...

ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಜಾಗಟೆ ಬಾರಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ 

ಕಾವೇರಿ ನೀರು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಜಾಗಟೆ ಬಾರಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿ ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
 

09 August 2026 05:34 PM (IST)

ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಮುಂದುವರೆದ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ   ...

ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಮುಂದುವರೆದ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ   

ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಭೋಜನ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಪುನಃ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ನಡಿಗೆ ಶುರುವಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕ್ರಮಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಜೋರು ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ನೂರಾರು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಜಿನುಗುವ ಮಳೆ ಹನಿಯ ನಡುವೆಯೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಜೋಗರದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯು ಮೇಡನಹಳ್ಳಿ ತಲುಪುವ ವೇಳೆಗೆ ಮಳೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆಯಾದರೂ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಉತ್ಸಾಹ ಕುಗ್ಗದೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದೆ.
 

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TAGS:
Kannada news
Nikhil Kumaraswamy
JDS Padayatre
News Kannada Live

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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