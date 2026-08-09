‘ಬುನಕರ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ’ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೈಮಗ್ಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೇಕಾರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಟಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನೇಕಾರರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಹಿಂಡಿ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಅಳಗೋಡಿ, ಶಿಗ್ಲಿಯ ಅಶೋಕ್ ಕೋರ್ಪಡೆ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ ಜಂಬುಸಾಬ್ ಹುನಗುಂದ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ನೇಕಾರರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನೇಕಾರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಲಿಂಗ ಜಿ. ಟಿರಕಿ, ರೈತರಿಗೆ ನೀಡುವ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೇಕಾರರಿಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ‘ಬುನಕರ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ’ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ರು.
ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ಶೆಡ್ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪ್ರದೋಶ್
ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದೂಶ್ ಕೊಲೆ ನಡೆದ ದಿನದ ಭೀಕರ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ತಡೆದರೂ ಅವರು ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. 'ಬೇಡ ಹೊಡೆಯೋದು ಬಿಡಿ ಸರ್' ಅಂದರೂ ಯಾರೂ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಿಗರೇಟ್ನಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದರು. ನಾನೇ ಆತನಿಗೆ ಊಟ ಮತ್ತು ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಟ ದರ್ಶನ್ ಸಹ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ಶೆಡ್ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪ್ರದೋಶ್
ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದೂಶ್ ಕೊಲೆ ನಡೆದ ದಿನದ ಭೀಕರ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ತಡೆದರೂ ಅವರು ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. 'ಬೇಡ ಹೊಡೆಯೋದು ಬಿಡಿ ಸರ್' ಅಂದರೂ ಯಾರೂ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಿಗರೇಟ್ನಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದರು. ನಾನೇ ಆತನಿಗೆ ಊಟ ಮತ್ತು ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಟ ದರ್ಶನ್ ಸಹ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಜಾಗಟೆ ಬಾರಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಕಾವೇರಿ ನೀರು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಜಾಗಟೆ ಬಾರಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿ ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಮುಂದುವರೆದ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ
ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಭೋಜನ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಪುನಃ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ನಡಿಗೆ ಶುರುವಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕ್ರಮಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಜೋರು ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ನೂರಾರು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಜಿನುಗುವ ಮಳೆ ಹನಿಯ ನಡುವೆಯೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಜೋಗರದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯು ಮೇಡನಹಳ್ಳಿ ತಲುಪುವ ವೇಳೆಗೆ ಮಳೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆಯಾದರೂ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಉತ್ಸಾಹ ಕುಗ್ಗದೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದೆ.
Kannada News LIVE Today : ರಾಮನಗರದ ಬಿಡದಿಯ ಭೈರಮಂಗಲದಿಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರ ನಡುವೆ ರಾಜಧಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ ಹಲವೆಡೆ ವರುಣಾಗಮನ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ.. ಇಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News ವೆಬ್ ಪುಟ ನೋಡಿ..