Karnataka News LIVE 6 June 2026: ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಗೆ ಬೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದ ಕರುನಾಡನ್ನು ತಂಪು ಮಾಡಲು ವರುಣನ ಆಗಮನದ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಆಗಮನದ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮಳೆ ಅಲರ್ಟ್ (Rain Alert) ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 5 ರಿಂದ 11 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಹವಾಮಾನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
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