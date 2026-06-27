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Tumakuru Car Case: ಯುವತಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್.. ನಾಡಬಾಂಬ್‌ ಸ್ಫೋಟ; ಕಾರಲ್ಲೇ ಸಜೀವ ದಹನವಾದ ಪ್ರಿಯಕರ!

Tumakuru Case: ಪ್ರೀತಿ.. ಪ್ರೀತಿ.. ಅಂತಾ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಪಾಗಲ್ ಪ್ರೇಮಿಯೊಬ್ಬ ಕೊನೆಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಸೈಕೋ ಮೃಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ನಾನು ಸಾಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನೇ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರೇಮಿ, ಕೊನೆಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ನಾಡ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 27, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:25 PM IST
Tumakuru Car Case: ಯುವತಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್.. ನಾಡಬಾಂಬ್‌ ಸ್ಫೋಟ; ಕಾರಲ್ಲೇ ಸಜೀವ ದಹನವಾದ ಪ್ರಿಯಕರ!
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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