/Tumakuru Car Case: ಯುವತಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್.. ನಾಡಬಾಂಬ್‌ ಸ್ಫೋಟ; ಕಾರಲ್ಲೇ ಸಜೀವ ದಹನವಾದ ಪ್ರಿಯಕರ!

Tumakuru Love Case: ಪ್ರೀತಿ.. ಪ್ರೀತಿ.. ಅಂತಾ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಪಾಗಲ್ ಪ್ರೇಮಿಯೊಬ್ಬ ಕೊನೆಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಸೈಕೋ ಮೃಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ನಾನು ಸಾಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನೇ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರೇಮಿ, ಕೊನೆಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ನಾಡ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ (Tumakuru Bomb Blast) ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಯುವತಿ ಮತ್ತು ಕಾರು ಚಾಲಕ ಪವಾಡಸದೃಶವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಅಂಕೋಲಾಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಕಾರು ತುಮಕೂರಿನ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ (Tumakuru Car Case) ಆ ಭೀಕರ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹುಡುಗಿಗಾಗಿ ಪಾಪಿ ಪ್ರಿಯಕರ ಸಜೀವ ದಹನ
ಧಗ-ಧಗನೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಕಾರು. ಕಾರಿನೊಳಗೆ ದೇಹವೊಂದು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳು. ಈ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಮತ್ತು ಭೀಕರ ಘಟನೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಅಂಕೋಲಾಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಊಬರ್ ಕಾರೊಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಬಾಂಬ್ನಂತೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಫೋಟದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಎಂಬ 30 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಸಜೀವವಾಗಿ ದಹನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಕಾರು ಅಪಘಾತವಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಸೈಕೋ ಪ್ರೇಮಿಯ ನೆತ್ತರ ಆಟ..
6 ವರ್ಷಗಳ ಲವ್; ಶುರುವಾಯ್ತು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮನಸ್ತಾಪ
ಅಸಲಿಗೆ ಸಜೀವ ದಹನವಾದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ರಮ್ಯಾ ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೂ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಮನಸ್ತಾಪ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ನಾಗೇಂದ್ರನ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೆ ರಮ್ಯಾ ಆತನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ O T ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದ ರಮ್ಯಾ, ಜಯನಗರದ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಇದೇ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಗೇಂದ್ರ, ರಮ್ಯಾಳ ರೂಮ್ಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನೇ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ನಾ ಪ್ರಿಯಕರ?
ಹೌದು, ರಮ್ಯಾಳನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಅಂಕೋಲಾದ ಹೆಬ್ಬುಲು ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಕಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ರಸ್ತೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆದಿದೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ನಾನು ಸಾಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾಗೇಂದ್ರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಂಬ್ ತರಹದ ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಯುವತಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ತನ್ನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ರಮ್ಯಾಳ ತಲೆ ಹಾಗೂ ಎಡಗೈಗೆ ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂತ ಕಾರು ಚಾಲಕ ಕಾರನ್ನ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ರಮ್ಯಾ ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದಿದ್ದಾಳೆ. ರಮ್ಯಾ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕಾರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಡ ಬಾಂಬ್ನ ಸ್ಟೋಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದು ತಲೆ ಹಾಗೂ ಕೈಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಮ್ಯಾಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕಾರಿನ ಚಾಲಕ ತಕ್ಷಣವೇ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅಶೋಕ್ ಕೆ. ವೆಂಕಟ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಘಟನೆಯ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದು, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆನಾದರೂ ಸ್ಫೋಟಕ ಇತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಂಬ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಾ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತೂ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನೇ ಮುಗಿಸಲು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿ, ಕೊನೆಗೆ ತಾನೇ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೂದಿಯಾದ ಸೈಕೋ ಪ್ರೇಮಿಯ ಕಥೆ ಇದು. ಸದ್ಯ ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ರಮ್ಯಾ ತುಮಕೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದಷ್ಟೇ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ.