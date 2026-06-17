ಪ್ರೀತಿ.. ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೋದವಳು ಇಂದು ದುರಂತವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಕಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭವಾನಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸತ್ಯಗಳು ಹೊರಬೀಳ್ತಿವೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೊಲೆಗಡುಕ ಆಟೋ ರಾಜ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೊಲೀಸರ ಎದುರೇ ಆಡಿದ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಸಾವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ನಡೆಸಿದ ಸೈಕೋ ನಾಟಕ ಕಂಡು ಖಾಕಿ ಪಡೆ ದಂಗಾಗಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಪ್ರೇಯಸಿ ಕೊಂದು ಶವದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಲಗಿ ಮಹಾ ನಾಟಕ...
ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕ. ಈತ ಮಾಡಿರೋ ಕೃತ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕರುಳು ನಡುಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಆಟೋ ರಾಜ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ, ಭವಾನಿ ಎಂಬ ಯುವತಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮದುವೆನೂ ಆಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಈ ಗುಟ್ಟಿನ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಭಾರಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅತ್ತ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇತ್ತ ಭವಾನಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದಳು. ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಆಟೋ ರಾಜ, ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಈ ಪಾಪಿ, ಭವಾನಿ ಮುಗಿಸಲು ಸೈಕೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಯಾಮಾರಿಸಲು ಆಟೋಡ್ರೈವರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್..
ಮೊದಲು ಭವಾನಿಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ವಿಷ ಕುಡಿಸಿದ ಚಂದ್ರು, ತಾನೂ ವಿಷ ಕುಡಿದಂತೆ ನಟಿಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆ ನಂತರ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಭವಾನಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಸುಕಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅಸಲಿ ನಾಟಕ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ. ಭವಾನಿ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ಪೋಷಕರು ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲೀಕರು ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಇಬ್ಬರೂ ಶವವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದುಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಲೆಗಡುಕ ಚಂದ್ರು, ಸತ್ತ ಭವಾನಿ ಹೆಣವನ್ನ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡೇ ಮಲಗಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಾಲೀಕರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ರೂ, ಚಂದ್ರು ಮಾತ್ರ ಹೆಣದಂತೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಷದ ಬಾಟಲಿ ನೋಡಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಯಾವಾಗ ಶವಗಳನ್ನ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾದರೋ, ಆಗ ಚಂದ್ರು ಕೈಕಾಲು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಚಂದ್ರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಂತೆ ನಾಟಕವಾಡಿದರೂ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಅನುಮಾನ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ನಾಟಕ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರೇ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತಕ್ಷಣ ಆತನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ಚಂದ್ರು, ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ತಾನು ಆಡಿದ ಹೈಡ್ರಾಮಾವನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಈ ಆಟೋ ರಾಜನ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಈತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿಯೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಳಂತೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಗುಣಮುಖರಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಕಂಬಿ ಹಿಂದೆ ತಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.