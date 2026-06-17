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ಪ್ರೇಯಸಿ ಕೊಂ*ದು ಶವದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಲಗಿ ಮಹಾ ನಾಟಕ.. ಆಟೋಡ್ರೈವರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲು

Bhavani Murder Case: ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೋದವಳು ಇಂದು ದುರಂತವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಕಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭವಾನಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸತ್ಯಗಳು ಹೊರಬೀಳ್ತಿವೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೊಲೆಗಡುಕ ಆಟೋ ರಾಜ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೊಲೀಸರ ಎದುರೇ ಆಡಿದ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಬಯಲಾಗಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 17, 2026, 08:57 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:57 PM IST
ಪ್ರೇಯಸಿ ಕೊಂ*ದು ಶವದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಲಗಿ ಮಹಾ ನಾಟಕ.. ಆಟೋಡ್ರೈವರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲು

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Prajwal B

Prajwal B

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ಪ್ರೇಯಸಿ ಕೊಂ*ದು ಶವದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಲಗಿ ಮಹಾ ನಾಟಕ.. ಆಟೋಡ್ರೈವರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲು
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