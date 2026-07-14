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Bengaluru Metro: ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲೇ ಮೈಮರೆತು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್‌! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಛೀ, ಥೂ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಜನ..

Namma Metro: ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ (Delhi Metro) ಯುವಕ ಯುವತಿಯರ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌, ರೀಲ್ಸ್‌ ಹುಚ್ಚಾಟಗಳ ಘಟನೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ದೆಹಲಿ ಅಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಯುವ ಜೋಡಿಯೊಂದು ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 14, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:59 PM IST
Bengaluru Metro: ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲೇ ಮೈಮರೆತು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್‌! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಛೀ, ಥೂ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಜನ..
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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