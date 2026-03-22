  • ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್‌ : ಜನ, ಹೋಟೆಲ್‌ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್‌ : ಜನ, ಹೋಟೆಲ್‌ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ಸಾವಿರಾರು ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರೋ ಯುದ್ಧದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ದಿನೆ ದಿನೇ ಏರಿಕೆ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಹೊಟೇಲ್ ಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಪೀಣ್ಯಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಮಗದೊಂದು ಕಡೆ KMF ಹಾಲು ಸೇರಿ ಮೊಟ್ಟೆ ವಿತರಣೆಗೂ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಅರೆರೆ ಹಾಲಿಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 22, 2026, 05:08 PM IST
    • ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಭಾವ
    • ಹೋಟೆಲ್, ಪೀಣ್ಯಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ‌ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉದ್ಯಮಕ್ಕ ಬಿತ್ತು ಹೊಡೆತ
    • KMFಗೂ ತಟ್ಟಿದ ಯುದ್ಧ ಎಫೆಕ್ಟ್
    • 25% KMF ಹಾಲು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು

Trending Photos

ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ! ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ..
camera icon7
Gold price
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ! ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ..
ಇಂದು ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ!.. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ
camera icon3
Jupiter Transit
ಇಂದು ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ!.. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ
ಈ 5 ಸೂಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲವರ್‌ ನಿಮ್ಗೆ ಕೈ ಕೊಡುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು..! ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ
camera icon7
Relationship Tips
ಈ 5 ಸೂಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲವರ್‌ ನಿಮ್ಗೆ ಕೈ ಕೊಡುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು..! ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ
ಎರಡು ದಂತಗಳಷ್ಟೇ ಕಾಣುವ ಆನೆಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೇ? ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಲವರ್ಸ್‌ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ..
camera icon5
GK
ಎರಡು ದಂತಗಳಷ್ಟೇ ಕಾಣುವ ಆನೆಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೇ? ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಲವರ್ಸ್‌ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ..
ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್‌ : ಜನ, ಹೋಟೆಲ್‌ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಕಳೆದ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ನಗರದ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೈರಾಣುಗುತ್ತಿವೆ. ಯುದ್ದದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಿಂದ ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳು ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ. ಇಂದಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶೇಕಡ 120 ಹೋಟೆಲ್ ಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಆಗಿವೆ, ಇದೇ ವಾತಾವರಣ ಮುಂದುವರೆದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದಿದ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ಬೀಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿರೋ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ 30% ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಸೋಮವಾರದಿಂದಲೇ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗಲಿದೆ.

ಮೊಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೂ ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಬೀರಿದ್ದು, ನಗರದಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ  4 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದ  ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಂತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಡಲ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಮ, ಸೌದಿ, ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಗಾಟ ಆಗ್ತಿದ್ದ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮೌನ ವಹಿಸಿವೆಯಂತೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಡಮಕ್ಕಳು, ರೋಗಿಗಳ ಪಾಲಿನ PARLE - G ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಿಗಲ್ಲ..! ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳು ಬಂದ್‌

ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 2ವರೆ ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನಂದಿನಿ ಹಾಲು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನ ಖರೀದಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ 2 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಲು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 50 ಸಾವಿರ ‌ಲೀಟರ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರೋ ಕಾರಣ ಹೈನುಗಾರಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಹಾಗೂ KMF ಗೂ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ.

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ.. ಕಳೆದು ಎಂಟತ್ತು ದಿನಗಳ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೋರಾಟ, ಪರದಾಟಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಬೀಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹರ್ಮೂಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 24 ಅಡಗುಗಳ ಪೈಕಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಹಡಗು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಹಡಗು ಭಾರತದತ್ತ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂದುಕೊಂಡತೆ ಆದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವದಿಂದ ನೆಲ ಕಚ್ಚುತ್ತಿರೋ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಸೇರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನ ಉಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

