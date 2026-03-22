ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್‌ : ಜನ, ಹೋಟೆಲ್‌ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಕಳೆದ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ನಗರದ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೈರಾಣುಗುತ್ತಿವೆ. ಯುದ್ದದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಿಂದ ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳು ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ. ಇಂದಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶೇಕಡ 120 ಹೋಟೆಲ್ ಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಆಗಿವೆ, ಇದೇ ವಾತಾವರಣ ಮುಂದುವರೆದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದಿದ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ಬೀಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿರೋ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ 30% ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಸೋಮವಾರದಿಂದಲೇ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗಲಿದೆ.
ಮೊಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೂ ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಬೀರಿದ್ದು, ನಗರದಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ 4 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಂತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಡಲ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಮ, ಸೌದಿ, ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಗಾಟ ಆಗ್ತಿದ್ದ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮೌನ ವಹಿಸಿವೆಯಂತೆ.
ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 2ವರೆ ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನಂದಿನಿ ಹಾಲು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನ ಖರೀದಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ 2 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಲು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 50 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರೋ ಕಾರಣ ಹೈನುಗಾರಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಹಾಗೂ KMF ಗೂ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ.. ಕಳೆದು ಎಂಟತ್ತು ದಿನಗಳ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೋರಾಟ, ಪರದಾಟಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಬೀಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹರ್ಮೂಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 24 ಅಡಗುಗಳ ಪೈಕಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಹಡಗು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಹಡಗು ಭಾರತದತ್ತ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂದುಕೊಂಡತೆ ಆದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವದಿಂದ ನೆಲ ಕಚ್ಚುತ್ತಿರೋ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಸೇರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನ ಉಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.