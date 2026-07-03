/ಮಾಲೀಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, 7 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾವು; ಕ್ವಾರಿ ದುರಂತದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸತ್ಯ ಬಯಲು

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದ (ರಾಮನಗರ) ಮಾದಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದುರಂತದಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕ್ರಷರ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಗಣಿ & ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವರದಿ ತಯಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಮಾದಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆರ ದಿಢೀರ್ ಕಲ್ಲುಬಂಡೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಈ ಪರಿಣಾಮ 7 ಮಧಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಐವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಾಲ್ವರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಲೀಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಲೇ ನಡೆಯಿತಾ ದುರಂತ?
ಮಾದಪಟ್ಟಣದ ಕ್ರಷರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಇದೀಗ ಗಣಿ & ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಕ್ವಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಈ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿ ಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುವಾಗ ನಡೆಯುವ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಸೂಚನೆ ಇದ್ದರೂ, ಮಾಲೀಕರು ಕ್ಯಾರೇ ಅನ್ನದೇ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕ್ವಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಲೇ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕ್ವಾರಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದು!
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಎರಡೂ ಕ್ವಾರಿಯ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ವಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾವೇರಿ ಕ್ವಾರಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದ ವರೆಗೂ ಕ್ವಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ನಡೆಸುವಂತಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ
ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಲಿದ್ದು, ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ವರನ್ನ ವಶಪಡೆದು ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕ್ವಾರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳು, ಹಿಟಾಚಿ ಡ್ರೈವರ್ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಗಣಿ & ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರದಿ ನಂತರ ಕ್ವಾರಿ ದುರಂತ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ, ಏನೆಲ್ಲಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಲಿದ್ದು, ಗಣಿ & ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ತನಿಖೆಯ ಬಳಿಕ ಕ್ವಾರಿ ದುರಂತದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ, ಮಾಲೀಕರ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಲಿದೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕರ ದೂರು, ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು!
ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣದ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಾವರೆಕೆರೆ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕ್ವಾರಿ ದುರಂತದಿಂದ ಬದುಕುಳಿದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಗೋಪಿಕೃಷ್ಣನ್ ಟಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕಾವೇರಿ ಕ್ರಷರ್ ಘಟಕದ ಮಾಲೀಕ ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಬಸವೇಶ್ವರ ಕ್ರಷರ್ ಮಾಲೀಕ ಡಿ ಆನಂದಸ್ವಾಮಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಅವರಿಗಾಗಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.