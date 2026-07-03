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ಮಾಲೀಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, 7 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾವು; ಕ್ವಾರಿ ದುರಂತದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸತ್ಯ ಬಯಲು

Madapatna Quarry Accident: ಮಾದಪಟ್ಟಣ ಕ್ರಷರ್‌ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಗಣಿ & ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವರದಿ ತಯಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 03, 2026, 11:53 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:53 AM IST
ಮಾಲೀಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, 7 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾವು; ಕ್ವಾರಿ ದುರಂತದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸತ್ಯ ಬಯಲು
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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