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  • /ಮಧುಗಿರಿ ತಾಪಂ ₹4.24 ಕೋಟಿ ಮಹಾ ಹಗರಣ: ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಿಲಾಡಿ ದಂಪತಿ ಕೊನೆಗೂ ಖಾಕಿ ವಶಕ್ಕೆ!

ಮಧುಗಿರಿ ತಾಪಂ ₹4.24 ಕೋಟಿ ಮಹಾ ಹಗರಣ: ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಿಲಾಡಿ ದಂಪತಿ ಕೊನೆಗೂ ಖಾಕಿ ವಶಕ್ಕೆ!

ಈ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ರಮ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಎಸ್‌ಡಿಎ ಸೌಮ್ಯಳನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಂಧನದ ಭೀತಿಯಿಂದ ಈ ದಂಪತಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 24, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 01:00 PM IST
ಮಧುಗಿರಿ ತಾಪಂ ₹4.24 ಕೋಟಿ ಮಹಾ ಹಗರಣ: ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಿಲಾಡಿ ದಂಪತಿ ಕೊನೆಗೂ ಖಾಕಿ ವಶಕ್ಕೆ!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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