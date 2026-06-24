ತುಮಕೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4.24 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಮಧುಗಿರಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೊನೆಗೂ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕಿ ಸೌಮ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಪತಿ ರಮೇಶ್ ಎಂಬುವವರೇ ಬಂಧಿತ ಕಿಲಾಡಿ ದಂಪತಿ.
118 ಬಾರಿ ನಕಲಿ ಬಿಲ್ ಸೃಷ್ಟಿ; ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಹಣ ಸ್ವಂತ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ!
ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಂಪತಿ ಭೀಕರ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿದ್ದರು. ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ 'ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಐಡಿ' ಬಳಸಿ ವಂಚನೆ ಜಾಲ ಹೆಣೆದಿದ್ದ ಸೌಮ್ಯ, ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 118 ಬಾರಿ ನಕಲಿ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು.ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 4 ಕೋಟಿ 24 ಲಕ್ಷದ 06 ಸಾವಿರದ 997 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಣವನ್ನ ಈ ದಂಪತಿ ದೋಚಿದ್ದರು. ಈ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ತನ್ನ ಪತಿ ರಮೇಶನ ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಳು.
ಈ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ರಮ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಎಸ್ಡಿಎ ಸೌಮ್ಯಳನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಂಧನದ ಭೀತಿಯಿಂದ ಈ ದಂಪತಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.ಕೊನೆಗೆ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಮಧುಗಿರಿ ಪೊಲೀಸರು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಕಂಬಿ ಹಿಂದೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಶಿವಲೀಲಾ, ಪ್ರವೀಣ್, ಸುಮಾ ಮತ್ತು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಎಂಬುವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.