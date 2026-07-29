/ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜಗಳ..! 90 ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು.. ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಘೋರ ದುರಂತ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಗಾರದ ಬಳಿ ಕೂತು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಮಡದಿ, ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಕರು. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿವರಿಸುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟನ ಕೊಲೆ.
ಹೌದು, ಈ ಫೋಟೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಈತನ ಹೆಸರು ಕುಮಾರ್ ಮೂಲತಃ. ಮಾಗಡಿ ಕಡೆಯ ಹುಲಿಕೆರೆಯವರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟನ್ನಾಗಿದ್ದು ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಸಂಜೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. ಎಂದಿನಂತೆ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಬಂಧಿಕನ ಜೊತೆ ಬಾರ್ಗೆ ಬಂದು ಎಣ್ಣಿ ಹಾಕಿ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಲೇಔಟ್ ಬಳಿ ಬರ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆಂದು ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಆಸಾಮಿಯೊಬ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರಿಕ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಜಗಳ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಗಿಯ ಮಗ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ.
ಇನ್ನೇನು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೈದು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿಯ ಎಂದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಗುದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಕುಮಾರ್ ಗೆ ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವನು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಕ್ಷಣ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೋತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಕುಮಾರ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿರೋದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಎಸ್ ರಾಮಯ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಮೃತ ದೇಹ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ಠಾಣಾ ಪೋಲಿಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಯ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆನೇ ಇರಲಿ. ಕೇವಲ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ ಕಿರಿಕ್ ಕೊಲೆ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂದ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ.