ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಾನನಗರಿಯ ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವೇ ಆಗಿದೆ. ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಉಪನಗರಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (BDA) ಮೇಜರ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗೆ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ರಸ್ತೆ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿಯ ದಿನವಾದ ಜೂನ್ 27ರಂದೇ ಈ ರಸ್ತೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ರಸ್ತೆಯ ವಿಶೇಷ ಏನು?
ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ರಸ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಏನೆಂದರೆ ಇದು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಟೋಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಡುವೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊಸ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯಾಣ ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು? ಎಷ್ಟು ಅಗಲ-ವಿಶಾಲ?
ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಈ ರಸ್ತೆಯು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 631 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. 10.7 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದ ಮತ್ತು 100 ಮೀಟರ್ (330 ಅಡಿ) ಅಗಲ ಇರುವ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 10 ಲೇನ್ಗಳಿವೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 60 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿ ಈಗ 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 13 ಪ್ರಮುಖ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ಗಳು, 11 ಸೇತುವೆಗಳು, 270 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. 13 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕ, ಸೈಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ 27 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಹಸಿರು ವಲಯ ಕೂಡ ಇರಲಿವೆ.
ಇದು ನೈಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಾ?
ನೂತನವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ರಸ್ತೆಯು ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಡಬಗೆರೆ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ. ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳು ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ನೈಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಗರದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಂಧನ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತೇಜನ ತುಂಬಲಿರುವ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ರಸ್ತೆ:
ಪೀಣ್ಯ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಕೆಂಗೇರಿ, ಬಿಡದಿ, ರಾಮನಗರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಗಡಿ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಹರಿದುಬರಲಿದೆ. ಗುಡಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಈ ಭಾಗದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ರಸ್ತೆಯು ಮಾಚೋಹಳ್ಳಿ, ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ, ಕನ್ನಳ್ಳಿ, ಕೆಂಚನಪುರ, ಸೂಲಿಕೆರೆ, ಕೊಮ್ಮಘಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಪುಷಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆ:
ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ರಸ್ತೆಯು ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಜೋಡಿ ಮಾರ್ಗದ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಪುಷಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ, ರೈಲ್ವೆ ಒಡೆತನದ 40 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ 14 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಎರಡು ಕೆಳಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯು ಸೂಲಿಕೆರೆ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮುಕ್ತ ಚಲನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ಕೆಳಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದಶಪಥ ರಸ್ತೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
- ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ದಶಪಥ ರಸ್ತೆ
- ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸಂಚಾರ ಜಸ್ಟ್ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ
- ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಲೇಔಟ್ ನ ಎಲ್ಲ 9 ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕ
- ಈ ಹೊಸ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ದಶಪಥ ರಸ್ತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಟೋಲ್ ಇಲ್ಲ
- ಈ ರಸ್ತೆ ಕಂಬಿಪುರ, ಕೊಮ್ಮಘಟ್ಟ, ಕೆಂಚನಪುರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ
- ಮೈಸೂರು, ಮಾಗಡಿ, ಹಾಸನ, ಕುಣಿಗಲ್, ಮಂಡ್ಯ, ರಾಮನಗರದಿಂದ ಸಂಚರಿಸೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ
ಹೈ ಟೆಕ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ?
- 3 ಪ್ರಮುಖ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ಗಳು (2 ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಚಾರ)
- 11 ಸೇತುವೆಗಳು
- 270 ಮೀಟರ್ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ
- 10 ಕೀ ಮೀ ಆಧುನಿಕ ಸೈಕಲ್ ಟ್ರಾಕ್