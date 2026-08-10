/55.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ, 200 ಕೆಜಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವಶ; ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರ ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

Bengaluru: ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಬೇರುಸಹಿತ ಕಿತ್ತೆಗೆಯಲು ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಸಮರ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. "ಮಿಷನ್ RISE ಮತ್ತು ಬೇಡ ಬ್ರೋ ಅಭಿಯಾನದಡಿ" ನಡೆದ ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 55.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 200 ಕೆಜಿಗೂ ಅಧಿಕ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ? ಎಷ್ಟು ಡ್ರಗ್ ಸೀಜ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಹೌದು, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. "ಮಿಷನ್ RISE ಹಾಗೂ ಬೇಡ ಬ್ರೋ" ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಡಿ ಸಿಸಿಬಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ 16 ಪೊಲೀಸ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಕಳೆದೆರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ಸರಣಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದವು.
ಕೆಜಿ ಕೆಜಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಶ
ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಒಟ್ಟು 55.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 200 ಕೆಜಿಗೂ ಅಧಿಕ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 39 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧಿತರ ಪೈಕಿ 8 ಮಂದಿ ವಿದೇಶಿಗರು ಹಾಗೂ 21 ಮಂದಿ ಅನ್ಯರಾಜ್ಯದವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಬಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 16 ಪೊಲೀಸ್ ಘಟಕಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿವೆ.
ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ, ಗಿರಿನಗರ,ಯಶವಂತಪುರ, ಯಲಹಂಕ, ಕೆಐಎ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್, ಕಾಡುಗೋಡಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಗೋವಿಂದಪುರ, ಬಾಗಲೂರು, ಮಹದೇವಪುರ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್, ಬೇಗೂರು ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತನೂರು ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿವಿಧ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಜಪ್ತಿಯಾಗಿವೆ.
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವಿವರ
MDMA: 21 ಕೆಜಿ 641 ಗ್ರಾಂ
ಕೋಕೇನ್:738 ಗ್ರಾಂ
ಹೈಡ್ರೋಗಾಂಜಾ: 4 ಕೆಜಿ 493 ಗ್ರಾಂ
ಗಾಂಜಾ: 184 ಕೆಜಿ 625 ಗ್ರಾಂ
ಅಫೀಮು:1 ಕೆಜಿ 65 ಗ್ರಾಂ,ಮಾರ್ಫಿನ್: 25 ಗ್ರಾಂ
ಇತರೆ:17 ಲಕ್ಷ ನಗದು, 22 ಮೊಬೈಲ್, 05 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು
ಈ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರ ಭರ್ಜರಿ ಬೇಟೆ. ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 28.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಎಂಡಿಎಂಎ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಕಳೆದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ತಯಾರಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಆಮ್ನೀ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ನೈಜೀರಿಯಾ ಮೂಲದ ಓಬಮ್ ಎಂಬಿಬ್ಬರನ್ನು ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲದ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರ ಈ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.