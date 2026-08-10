Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /55.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ, 200 ಕೆಜಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವಶ; ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರ ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

55.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ, 200 ಕೆಜಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವಶ; ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರ ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ


ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಬೇರುಸಹಿತ ಕಿತ್ತೆಗೆಯಲು ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಸಮರ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. "ಮಿಷನ್ RISE ಮತ್ತು ಬೇಡ ಬ್ರೋ ಅಭಿಯಾನದಡಿ" ನಡೆದ ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 55.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 200 ಕೆಜಿಗೂ ಅಧಿಕ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 10, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 03:11 PM IST
55.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ, 200 ಕೆಜಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವಶ; ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರ ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
SSLC-PUC Students: ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ, ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್;‌ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ
2
3
4
5