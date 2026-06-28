/ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಪಾದಚಾರಿ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಮಹಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳ (ಫುಟ್ಪಾತ್) ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಕೆ ವಲಯಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುಗಮ ನಡಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ಒತ್ತುವರಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗವಾರು ತಲಾ 15 ಕಿ.ಮೀ. ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 100 ಕಿ.ಮೀ. ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಇಲಾಖೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.
ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣ:
ಈಗಾಗಲೇ 2026-27ರ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ (ಬಜೆಟ್) ನಗರದ ಒಟ್ಟು 1000 ಕಿ.ಮೀ. ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಸುದೀರ್ಘ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಬಿಎ (ಗ್ರಾಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥಾರಿಟಿ / ಮಹಾನಗರ ಸಂಸ್ಥೆ) ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.
ಮರು ಒತ್ತುವರಿ ತಡೆಗೆ ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತು
ಒಮ್ಮೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ಜಾಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಜಿಬಿಎ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾರ್ಷಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ 'ಪ್ರಹರಿ' ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಿರಂತರ ಗಸ್ತು ತಿರುಗಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಒತ್ತುವರಿದಾರರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗುವುದು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲು ಜಿಬಿಎ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.