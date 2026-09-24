/ನಕಲಿ ಔಷಧ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಶಾಕ್; ಕೊಲೆ ಉದ್ದೇಶದಡಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಕಲಿ ಔಷಧಗಳ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ ಔಷಧ ಜಾಲದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಜನರ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ನಕಲಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ ಉದ್ದೇಶ (ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಮರ್ಡರ್) ಆರೋಪದಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ನಕಲಿ ಔಷಧಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ರೋಗಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಕ್ರಿಯ ಅಂಶ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ತಪ್ಪಾದ ಸಂಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಲೇಬಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಕ್ರಮಗಳು ರೋಗಿಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಔಷಧ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ನಕಲಿ ಔಷಧ ಮಾರಾಟ ಜಾಲದ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, FDA ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಕಲಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಜಾಲದ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಂದಾಗಲಿವೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ನಕಲಿ ಔಷಧಗಳ ಹಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಔಷಧಗಳ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವೈದ್ಯರು, ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ರೋಗಿಯ ವಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಕಾಯಿಲೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಾತ್ರ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವಂತೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಬಯಾಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಔಷಧ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅನಗತ್ಯ ಔಷಧ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಔಷಧಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಔಷಧಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಹಾಗೂ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಅನಗತ್ಯ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಫಾರ್ಮಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಔಷಧ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು. ಆ್ಯಂಟಿಬಯಾಟಿಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸದಂತೆಯೂ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಕಲಿ ಔಷಧ ಜಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಔಷಧಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.