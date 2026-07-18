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ರೀಲ್ಸ್‌ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌!.. ಇನ್ಮುಂದೆ Reels ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರೀ ದಂಡ ಮಹತ್ವದ ಸೂಚನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ  ಅಶಿಸ್ತಿನ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ತೋರುವವರಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್) ಪರಿಷ್ಕೃತ ದಂಡ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 18, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 01:34 PM IST
ರೀಲ್ಸ್‌ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌!.. ಇನ್ಮುಂದೆ Reels ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರೀ ದಂಡ ಮಹತ್ವದ ಸೂಚನೆ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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