/ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರೆದ ಮಲಯಾಳಿಗರ ದರ್ಪ; ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಲಾಕ್‌

Bengaluru: ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು ವಿಶಾಲ ಹೃದಯದವರು, ಯಾರು ಬಂದರೂ ಬೇಡ ಅಂದವರಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ ಮನೆಗೆ ದ್ರೋಗ ಬಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗೋದೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ದೇವರಂತೆ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೇ ಬರಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಪರಭಾಷಿಕರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಭಾಷಿಕರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ (Kannadiga) ಮೇಲೆ ಮಲಯಾಳಿಗಳು (Malayalam) ತೋರಿರುವ ದರ್ಪ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೀವಾಲಾ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದ. ಆ ಬಳಿಕ ಎಸ್ಬಿಐ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಬ್ಬರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮಲಯಾಳಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದರ್ಪ ತೋರಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಮಲಯಾಳಿಗಳ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ಮಲಯಾಳಿ ಯುವಕರು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಜಾಗದ ಮಾಲೀಕ, ನಿವೃತ್ತ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಮಾಲೀಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಎಂಬಂತೆ ಮಲಯಾಳಿ ಯುವಕರು ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಮಲಯಾಳಿಗಳು!
ಖಾಸಗಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಯುವಕರು ಹೇಳದೆ, ಕೇಳದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾಲೀಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು, ಯುವಕರು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಹರೀಶ್ ಮತ್ತು ಶಿವ ಅವರೂ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬ್ಯಾಗ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಿ ಯುವಕರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವದ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯುವಕರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಯುವಕರು ಕ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಲಯಾಳಿ ಯುವಕರು ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೇಕರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಟಲಿ ಹಿಡಿದು ಜನಗಳ ಮೇಲೆಸೆದು ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
"ಮಲಯಾಳಿಗಲೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ"
ಬೇಕರಿಯಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಗಲಾಚಿದ ಯುವಕರು, "ನಾನು ಮಲಯಾಳಿ ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮಲಯಾಳಿಗಳು ಯಾರಾದ್ರು ಇದ್ರೇ ಬನ್ನೀ...." ಎಂದು ಯುವಕರು ಕಿರುಚಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದವರ ಮೇಲೂ ಯುವಕರು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಯುವಕರನ್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ದರ್ಪ ಮೆರೆದವರು ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.