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ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರೆದ ಮಲಯಾಳಿಗರ ದರ್ಪ; ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಲಾಕ್‌

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಭಾಷಿಕರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ (Kannadiga) ಮೇಲೆ ಮಲಯಾಳಿಗಳು (Malayalam) ತೋರಿರುವ ದರ್ಪ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 27, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:02 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರೆದ ಮಲಯಾಳಿಗರ ದರ್ಪ; ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಲಾಕ್‌
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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