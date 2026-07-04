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Gold Theft: ಆಕ್ಟಿಂಗ್‌ ಚಾನ್ಸ್‌ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಮನೆ ದೋಚಿದ ಕಳ್ಳ..! ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ.. ಕದ್ದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಗೊತ್ತೆ..?

Gold Chain Theft: ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅಮಾಯಕನಂತೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್‌ ಚಾನ್ಸ್‌ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದವನು ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಕದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೆರಡು ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ನಟನಾಗಿದ್ದವನು, ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾ ನಟನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನ ಕದ್ದು ಕಳ್ಳನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 04, 2026, 11:14 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:14 AM IST
Gold Theft: ಆಕ್ಟಿಂಗ್‌ ಚಾನ್ಸ್‌ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಮನೆ ದೋಚಿದ ಕಳ್ಳ..! ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ.. ಕದ್ದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಗೊತ್ತೆ..?
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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