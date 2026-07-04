/Gold Theft: ಆಕ್ಟಿಂಗ್‌ ಚಾನ್ಸ್‌ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಮನೆ ದೋಚಿದ ಕಳ್ಳ..! ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ.. ಕದ್ದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಗೊತ್ತೆ..?

Actor Theives: ಅದೆಷ್ಟೋ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಸಿನಿಮಾ ಚಾನ್ಸ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸ್ಟಾರ್ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗದೇ ದಿನವಿಡೀ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅಮಾಯಕನಂತೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದವನು ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಕದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೆರಡು ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ನಟನಾಗಿದ್ದವನು, ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾ ನಟನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನ ಕದ್ದು ಕಳ್ಳನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಚಿನ್ನ ಕದ್ದ "ನಟ"!
ಹೌದು, ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ನಟನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಕದ್ದಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, 1.5 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಸರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ:
ಗರುಡ ಪುರಾಣ, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ನಟ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ "ಫ್ಲಾಟ್ F01" ಹೆಸರಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಂದಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ನಟ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಈ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಹಕಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ನಟ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಫ್ಲಾಟ್ F01 ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ಅವರದ್ದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಂನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಲು ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಂಬ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಚಾನ್ಸ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು.
ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಮನೆಯ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಕಳುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ದೂರಿನನ್ವಯ ಆರೋಪಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಸರ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.