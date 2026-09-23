Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bengaluru
  • /ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್‌.. ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಲಗಾರ ಏನ್ಮಾಡಿದ ಗೊತ್ತಾ?

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್‌.. ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಲಗಾರ ಏನ್ಮಾಡಿದ ಗೊತ್ತಾ?

ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಭು, ಆತನ ಪತ್ನಿ ರಶ್ಮಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆಯೇ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದರೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡದಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.

Written ByBhimappa
Published: Sep 23, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 02:40 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್‌.. ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಲಗಾರ ಏನ್ಮಾಡಿದ ಗೊತ್ತಾ?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘ಮೊದಲು ಪ್ರಧಾನಿಯೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲಿ’: ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ತಿರುಗೇಟು
2
3
4
5