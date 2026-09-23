Bengaluru Vidyaranyapura incident: ಸಾಲ ಕೊಡುವುದು, ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಹಿಂದೆ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳು, ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ಷಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟರೇ ಸಾಲದ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವ ಜನರ ಇದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಮಾತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ, ಮರ್ಯಾದೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಓಡಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಡಿಯುವಂತ ಜನರು ಈಗ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಸಾಲದ ವಿಷ್ಯ ಯಾಕೆ ಅಂತೀರಾ.. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದ್ದು ಸಾಲ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹುಷಾರ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಲು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಪ್ರಭು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಹಾಡಹಗಲೇ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪೊಲೀಸರು ಇದ್ದರೂ ಏನು ಕೇರ್ ಮಾಡದೇ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಭು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳ 3 ರಂದು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರದ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಗರದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಹಾಗೂ ರಮೇಶ್ ಅವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಭು, ಆತನ ಪತ್ನಿ ರಶ್ಮಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆಯೇ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದರೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡದಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೊಯ್ಸಳ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆಯೇ ಹಲ್ಲೆಯಾಗಿದೇ ಅಂತ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆಯೇ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೇ ಇಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಇರಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರುದಾರ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವಿತ್ರಿ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಇಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ಗಾಗಿ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿ ಪ್ರಭು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರದ ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದ ಕಚೇರಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ಪ್ರಭು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಇದರಿಂದ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ.
ಸಾವಿತ್ರಿ ಹಾಗೂ ರಮೇಶ್ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಭು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ ಎಂದು ದೂರುದಾರರು ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.