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ಮಾತುಕತೆಯಾದರೂ ತಣಿಯದ ಕೋಪ : ಹಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದಲೇ ಹಲ್ಲೆ.. CCTV ಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಸೆರೆ

ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಾಗೋದೆ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅಂತೆಯೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತನ ಬಳಿ ಕಾರನ್ನು ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದ. 20 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಕಾರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ, ಆದರೆ ಕಾರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೊದು ತಡ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ಗಲಾಟೆ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲ್‌ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೂ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ನಡೆಸಿರುವ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. 

Written ByKrishna N K
Published: Sep 11, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 04:53 PM IST
ಮಾತುಕತೆಯಾದರೂ ತಣಿಯದ ಕೋಪ : ಹಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದಲೇ ಹಲ್ಲೆ.. CCTV ಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಸೆರೆ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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