/ಮಾತುಕತೆಯಾದರೂ ತಣಿಯದ ಕೋಪ : ಹಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದಲೇ ಹಲ್ಲೆ.. CCTV ಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಸೆರೆ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ಗಲಾಟೆ ಕೊನೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೇಲೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಾನಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ ಓಷಿಯನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಹೌದು.. ಕಳೆದ 9ನೇ ತಾರೀಖು ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಆದರೆ ಇದೀಗ ಘಟನೆ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕಾರನ್ನ ಪ್ರಮೋದ್ ಬಳಿ ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕಾರನ್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಯ್ ಸ್ನೇಹಿತ ತಡ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಸೂರ್ಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದ. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ 9ನೇ ತಾರೀಖಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿನಯ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ದ. 20 ದಿನದೊಳಗೆ ಹಣ ನೀಡಿ ಕಾರನ್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..
ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಬಳಿಕ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಭೀಕರ ಹಲ್ಲೆ. ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದು ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರಮೋದ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಗ್ಯಾಂಗ್, ವಿನಯ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಿಗಾಗಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಳಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿನಯ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲ್ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ವಿನಯ್ನನ್ನ ಬಿಡದೇ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಡೀ ಗಲಾಟೆಯ ದೃಶ್ಯ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇದೀಗ ಸೂರ್ಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೂರ್ಯನಗರ ಪೊಲೀಸರು, ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ವರೆಗೂ ತಲುಪಿದ್ದು ಹೇಗೆ..? ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ..