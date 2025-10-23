English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Bengaluru
  • ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಆರೋಪ, ಐ ಲವ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂದರೂ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೇಮಿ! ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?

ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಆರೋಪ, ಐ ಲವ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂದರೂ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೇಮಿ! ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?

ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.. ಚಿನ್ನಾ, ರನ್ನಾ, ಮುದ್ದು ಅಂತ ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಯುವತಿಯನ್ನ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ ಐನಾತಿ ಉಂಡು, ತಿಂದು, ಕೈತೊಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.. 'ಐ ಲವ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್' ಅಂತಿದ್ದ ಯುವತಿ ಇದೀಗ ಠಾಣಾ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾಳೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 23, 2025, 07:46 PM IST
    • ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಪ್ರಕರಣ.
    • ಲವ್, ಸೆಕ್ಸ್, ಧೋಖ, ಯುವತಿಗೆ ವಂಚಿಸಿದ ಐನಾತಿ
    • ಐ ಲವ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂದ ಯುವತಿಗೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ

Trending Photos

ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್.. ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ 18,000 ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ!
camera icon7
Nirosha Salary
ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್.. ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ 18,000 ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ!
ಹೇರ್ ಡೈ ಬೇಡ! ಟೊಮೇಟೊ ಬಳಸಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿ
camera icon6
Tomato for white hair
ಹೇರ್ ಡೈ ಬೇಡ! ಟೊಮೇಟೊ ಬಳಸಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿ
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ಯಾ! ತ್ವರಿತ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಈ ಹರ್ಬಲ್ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ
camera icon6
Diabetes Control Tips
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ಯಾ! ತ್ವರಿತ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಈ ಹರ್ಬಲ್ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ
&quot;ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ.. ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ&quot; ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon5
Deepika Padukone viral video
"ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ.. ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ" ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ
ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಆರೋಪ, ಐ ಲವ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂದರೂ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೇಮಿ! ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?

ಬೆಂಗಳೂರು : ಇದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾ ದಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ಕೆಂಪಾದ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಪ್ರಕರಣ.‌ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಕಾಗೆ ಹಾರಿಸಿ ಮಾತಲ್ಲೇ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಐನಾತಿ ಇವ್ನೆ ನೋಡಿ.. ಹೆಸ್ರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಶಾಕ್, ಈ ಇಶಾಕ್‌ನ ನಂಬಿದ್ದ ಯುವತಿಗೆ ಇದೀಗ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು.. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಈತನ ನವರಂಗಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾದ ಈಕೆ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೇ ಧಾರೆ ಎರೆದಿದ್ದಾಳೆ.. ಚಾಟ್ ಶುರುವಾದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಥಣಿಸಂದ್ರದ ಮಾಲ್​ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ರು.. ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ನೋಡಿ ಈ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನ ಕಳ್ಳಾಟ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು.. ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೇ ಆಗೋದು ಅಂತ ಡಿಸೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದ್ದ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪತ್ನಿಯ ಶೀಲದ ಮೇಲೆ ಶಂಕೆ, ಆಕೆಯ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿದ ಪತಿರಾಯ!

ಮೀಟ್ ಆದ ದಿನವೇ ಮನೆಯವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯುವತಿಯನ್ನ ಮರುಳು ಮಾಡಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಂದೇ ದಾಸರಹಳ್ಳಿಯ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ರೂಮ್​​​​ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಐನಾತಿ ಯುವತಿಯನ್ನ ಕರೆದೋಯ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಗಿಸಿದ್ದ.. ಇನ್ನು ಪದೇಪದೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಗಾಗಿಯೇ ಯುವತಿಯನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ... ಇದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ಈ ಮಹಮ್ಮದ್ ಇಶಾಕ್ ನ ನೌಟಂಕಿ ಆಟ ಬಯಲಾಗಿತ್ತು.. 

ಇತ ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡೋ ಚಪಲ ಚನ್ನಿಗರಾಯ ಅನ್ನೋದು ಯುವತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.. ಅಲ್ಲದೆ 2025ರ ಸೆ.14ರಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವತಿ ಜೊತೆ ಎಂಗೇಜ್​​ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತಂತೆ... ಎಂಗೇಜ್​​ಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಯುವತಿ, ಮಹಮ್ಮದ್‌ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.. ಈ ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ದಾರಿ ನೀನು ನೋಡಿಕೋ ಅಂತ ಮೊಹಮದ್ ಇಶಾಕ್ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೇನೆಂದು ಯುವತಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದನಂತೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಸಿಬಿ ಪೋಲೀಸರ ಸಮರ..ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ವಶಕ್ಕೆ..!

ಸದ್ಯ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಯುವತಿ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ HSR ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.. ಇನ್ನು ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕೇಸ್ ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Love JihadBengaluruNEWSlove cheatinglove cheat

Trending News