ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಆರೋಪ, ಐ ಲವ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂದರೂ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೇಮಿ! ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?

ಬೆಂಗಳೂರು : ಇದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾ ದಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ಕೆಂಪಾದ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಪ್ರಕರಣ. ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಕಾಗೆ ಹಾರಿಸಿ ಮಾತಲ್ಲೇ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಐನಾತಿ ಇವ್ನೆ ನೋಡಿ.. ಹೆಸ್ರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಶಾಕ್, ಈ ಇಶಾಕ್ನ ನಂಬಿದ್ದ ಯುವತಿಗೆ ಇದೀಗ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ..
ಹೌದು.. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಈತನ ನವರಂಗಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾದ ಈಕೆ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೇ ಧಾರೆ ಎರೆದಿದ್ದಾಳೆ.. ಚಾಟ್ ಶುರುವಾದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಥಣಿಸಂದ್ರದ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ರು.. ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ನೋಡಿ ಈ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನ ಕಳ್ಳಾಟ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು.. ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೇ ಆಗೋದು ಅಂತ ಡಿಸೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದ್ದ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪತ್ನಿಯ ಶೀಲದ ಮೇಲೆ ಶಂಕೆ, ಆಕೆಯ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿದ ಪತಿರಾಯ!
ಮೀಟ್ ಆದ ದಿನವೇ ಮನೆಯವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯುವತಿಯನ್ನ ಮರುಳು ಮಾಡಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಂದೇ ದಾಸರಹಳ್ಳಿಯ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಐನಾತಿ ಯುವತಿಯನ್ನ ಕರೆದೋಯ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಗಿಸಿದ್ದ.. ಇನ್ನು ಪದೇಪದೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಗಾಗಿಯೇ ಯುವತಿಯನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ... ಇದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ಈ ಮಹಮ್ಮದ್ ಇಶಾಕ್ ನ ನೌಟಂಕಿ ಆಟ ಬಯಲಾಗಿತ್ತು..
ಇತ ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡೋ ಚಪಲ ಚನ್ನಿಗರಾಯ ಅನ್ನೋದು ಯುವತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.. ಅಲ್ಲದೆ 2025ರ ಸೆ.14ರಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವತಿ ಜೊತೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತಂತೆ... ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಯುವತಿ, ಮಹಮ್ಮದ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.. ಈ ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ದಾರಿ ನೀನು ನೋಡಿಕೋ ಅಂತ ಮೊಹಮದ್ ಇಶಾಕ್ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೇನೆಂದು ಯುವತಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದನಂತೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಸಿಬಿ ಪೋಲೀಸರ ಸಮರ..ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ವಶಕ್ಕೆ..!
ಸದ್ಯ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಯುವತಿ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ HSR ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.. ಇನ್ನು ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕೇಸ್ ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.