/Online ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿರು; ಮೀಟ್‌ ಮಾಡಲು ಹೋದ ವರ ಕಿಡ್ನಾಪ್‌.. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು?

Man kidnapped in Bengaluru KG village: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಲು ಹೋದ ವರನೊಬ್ಬನನ್ನ ಕಿರಾತಕರು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಕೆ.ಜಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಬಿ.ಆರ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ಕೆಲವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಾರಿಯಾದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹುಟುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಘಟನೆಯ ನಡೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಚೇತನ್, ಮನು, ಶಾಬು, ಮಂಜುನಾಥ, ಜಯಕುಮಾರ್, ಅರುಣ ಕೀರ್ತಿ, ಕಾಂತರಾಜು, ಸಂದೀಪ್ ಎನ್ನುವವರು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 11 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ WPW ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೊಕ್ಯಾಂಟೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಲೆಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದನು. ಈ ವೇಳೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಜೀಬಾ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ದೀಪಾ ಎನ್ನುವವರು ಕುಳಿತಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯುವತಿಯನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಚೇತನ್, ಮನು, ಶಾಬು, ಮಂಜುನಾಥ, ಜಯಕುಮಾರ್, ಅರುಣಕೀರ್ತಿ, ಕಾಂತರಾಜು, ಸಂದೀಪ್ ಎನ್ನುವವರು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿ, ಅವಾಜ್ ಹಾಕಿ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿ ಇದ್ದಂತಹ ಹಣ, ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಚೈನ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಸಿಬಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಈ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆ ದೂರು ಪಡೆದು ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಹನ್ನೊಂದು ಜನರನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಬಳಿ ಇದ್ದಂತಹ 2 ಆಟೋ, 4 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು. 13 ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ನಗದು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿತ್ತಿರುವ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು.